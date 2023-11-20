المذيعة المصرية “ماما نجوى” تعلن مرضها بالسرطان وتتوقع الموت قريباً

قالت المذيعة المصرية نجوى إبراهيم الشهيرة بـ “ماما نجوى” إنها تعاني من مرض السرطان وتوقعت وفاتها قريباً.

وجاءت تصريحات المذيعة المصرية ذات الـ 80 عاماً في البرنامج الإذاعي الذي تقدمه “بيت العز” رداً على تعليقات تطالبها باعتزال العمل الإعلامي والفني.

وأكدت نجوى إبراهيم أنها اقتربت من عمر 80 عاماً من عمرها، وسيأتي يوماً ما وسوف تتوقف عن العمل، معبرة عن استيائها من الانتقاد ومطالبتها بالاعتزال.

وواصلت :” عمري 80 سنة ومريضة، ومريضة بالسرطان وخضعت لـ7 آلاف عملية وسأعتزل وأموت قريبا، اهدأوا من فضلكم، لست في مهمة تربية أبنائي، أنا سعيدة بكم وأتشرف دائما بالحديث معكم من خلال هذا البرنامج”.

وتوجهت ماما نجوى بمخاطبة منتقديها قائلة: ما الذي يريحكم؟ لماذا تستكثرون الابتسامة على وجوه الناس.. ماذا تريدون؟”.

وطالبت المذيعة والممثلة المصرية من يسخر منها وينتقدها، بالذهاب إلى العلاج النفسي حرصا على السلامة العامة للمجتمع.

من هي نجوى إبراهيم؟

بدأت كمذيعة في التلفزيون العربي في القاهرة عام 1965.

تزوجت من مروان كنفاني، الأخ الشقيق للأديب الفلسطيني غسان كنفاني.

وفي عام 1998 تولت رئاسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم عملت لاحقاً في قناة دريم كما رفضت عرضاً من قناة روتانا للعمل بدلا من هالة سرحان في برنامجها الرئيسي الشهير.

ما هي أهم البرامج التي قدمتها نجوى إبراهيم؟

برنامج عصافير الجنة

برنامج اخترنا لك

برنامج فكر ثواني وإكسب دقايق

بيت العز

ما هي الأفلام التي شاركت فيها نجوى ابراهيم ؟

فيلم الأرض إخراج يوسف شاهين

فيلم فجر الإسلام للمخرج صلاح أبو سيف

العذاب فوق شفاه تبتسم للمخرج حسن الإمام

فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي إخراج حسام الدين مصطفى

حتى آخر العمر إخراج أشرف فهمي

فيلم خائفة من شئ ما إخراج يحيى العلمي

فيلم المدمن إخراج يوسف فرنسيس

فيلم السادة المرتشون إخراج علي عبد الخالق

أشهر مسلسلات نجوى ابراهيم

قدمت عدداً من المسلسلات منها مسلسل استعراضي للأطفال بعنوان أجمل الزهور عام 1984 وعواصف النساء عام 2005 وقيود من نار عام 2007 ثم أستاذ ورئيس قسم عام 2015.