فادي طنّوس by فادي طنّوس

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ماليزيا ومصدر الإماراتية تطوران مشروعاً للطاقة المتجددة

وقعت شركة مصدر الإماراتية مذكرة تفاهم مع “هيئة تنمية الاستثمار” الماليزية لتطوير مشروع مشترك للطاقة المتجددة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ماليزيا ومصدر الإماراتية تطوران مشروع للطاقة المتجددة

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أن “هيئة تنمية الاستثمار” في بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع “شركة أبوظبي لطاقة المستقبل” (مصدر) بهدف تطوير مشروع مشترك للطاقة المتجددة بحلول 2025.

وقال إبراهيم الذي بدأ زيارة إلى دولة الإمارات في منشور على صحفاته على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتفاقية تهدف لتوليد 10 غيغاواطات من الطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار.

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، التي تدير مشروعات من المملكة المتحدة إلى آسيا، تستهدف تعزيز قدرتها العالمية إلى نحو 40 غيغاواطاً بحلول نهاية العام، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي في مقابلة سابقة، مضيفاً أن الاستحواذات ستكون جزءاً مهماً من استراتيجيتها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول نهاية العقد.

تدير “مصدر” محطات للطاقة الشمسية في الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. وتُعد الشركة أيضاً واحدة من أكبر المستثمرين بمجال الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع “مصفوفة لندن” (London Array) للرياح البحرية. اشترت “مصدر” هذا العام شركات طاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا وأفريقيا وآسيا، مما منحها حصصاً في مشروعات تبلغ قيمتها نحو 6 مليارات دولار، وأضافت نحو 3.4 غيغاواط من الطاقة.

أضاف أنه التقى عدداً من الشركات الإماراتية ومسؤولي الصناديق السيادية، مشيراً إلى أن هناك رغبة من هذه الجهات في إضافة استثمارات جديدة ببلاده.

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