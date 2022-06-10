مالصناعات السعودية التي ستستفيد من التصنيع فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة 4.0؟

خلال مشاركة أوتودسك في “مؤتمر ومعرض نمذجة معلومات البناء السعودي” 2022 والذي أقيم يومي 30 و31 مايو الماضي في فندق ماريوت مطار الرياض استفسر أريبيان بزنس من عبد الله سنان، المدير الإقليمي لشركة أوتودسك – السعودية عن الصناعات السعودية التي ستستفيد من التصنيع فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة 4.0، فأجاب القول:” تمكن التكنولوجيا الصناعية الرقمية الجديدة المعروفة باسم الصناعة 4.0 التقنيات الذكية والمتصلة والمزعجة من تحسين الطريقة التي نقود بها عملنا وحياتنا الشخصية، ودمج الأدوات الرقمية الجديدة مثل إنترنت الأشياء، والروبوتات، والبلوك شين، والخدمات السحابية، والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وكل ذلك جزء من خطط التنفيذ الموضحة استراتيجية الحوكمة الذكية (2020-2024) للمملكة العربية السعودية (2020-2024). كما ستؤثر فوائد تطبيق التقنيات الذكية أيضًا على جميع قطاعات الصناعة التي تستخدم عمليات العمل. وستؤدي الأتمتة إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل القوى العاملة في مجالات جديدة، مما سيمثل فرصة للاقتصاد. من خلال استخدام هذه القدرات الجديدة وإعادة صقل مهارات القوى العاملة، ستكون صيرورة العمل أكثر استنارة ومجهزة مما سيؤدي إلى استخدام أفضل لساعات العمل. إن تعزيز الموارد البشرية واستخدامها بشكل أفضل سيزيد من ابتكار النماذج في مختلف الصناعات، بفضل سهولة الوصول إلى التقنيات الذكية. ومع بدء الشركات والسلطات في عمليات إعادة صقل المهارات والارتقاء بها، يمكنها أيضا تعزيز المهارات التقنية لدى النساء، مما سيؤدي إلى التنوع في القوى العاملة في المجالات التي تسهم في النمو مثل الذكاء الاصطناعي. ويمكن استخدام هذه العملية كفرصة مثالية لإصلاح قضايا المساواة في جميع الصناعات. يمكّن برنامج أوتودسك المصممين والمبدعين من بناء عالم رقمي وتوسيع نطاق الواقع الفوقي اليوم. بدأت الشركات الدولية في المنطقة بتجربة الميتافيرس للفضاء الرقمي ومحاولة استخدامه لسد الفجوة بين المستخدمين / المستهلكين والمنتجات التي تقدمها هذه الشركات. في إطار رؤية المملكة 2030 وما يصاحبها من استثمارات دولية متنوعة إلى البلاد، فإن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن نرى المزيد من التطوير لهذه القدرات الرقمية.

ما هي اسهامات وجهود شركتكم في مجال التدريب، وهل لديكم برامج مجانية خاصة بالجامعات؟ وماذا عن المبادرات التي تدعم التوظيف في المملكة العربية السعودية؟

يكمن مستقبل جميع الصناعات في أتمتة المهام المتكررة باستخدام برامج وأدوات مبسطة يديرها الإنسان. ولتحقيق انتقالات سلسة للمؤسسات التي تتجه نحو تضمين الممارسات الرقمية والآلية في عملياتها اليومية، هناك حاجة متزامنة لتدريب القوى العاملة المستقبلية (المهارات المستقبلية) على التعامل مع هذه التحديات الجديدة. في هذا الإطار، تكرس أوتودسك جهودها لإعداد الجيل القادم من الصناع والمصممين والمهندسين لقيادة مستقبل العمل، وبالتالي الاستمرار في توفير الوصول المجاني إلى برنامج أوتودسك للطلاب والمعلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في السعودية. ومع التطور التكنولوجي وتدفقات العمل التي تسرع التغيير في الصناعات والمهن، نقوم في أوتودسك بالاستثمار في الطلاب من خلال تقديم مجموعتنا الواسعة من تقنيات منصة CAD / CAM المتكاملة القائمة على السحابة. كما قمنا أيضا في العام الماضي بإطلاق برنامج شهادة أوتودسك الجديد لمساعدة القوى العاملة الموهوبة والطموحة الحالية والمستقبلية على الاستعداد لعصر الأتمتة وذلك في إطار جامعة أوتودسك.

هل توجد استخدامات جديدة لتقنيات نمذجة معلومات المباني، BIM، وهل لها ارتباط بالتوأمة الرقمية؟

تزخر صناعة التكنولوجيا بالأفكار التي تتمحور حول التوأم الرقمي وحول كيفية تضمين هذه التكنولوجيا في مشاريع مختلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن 93% من جميع منصات إنترنت الأشياء سوف تحتوي على شكل من أشكال القدرة على التوأمة الرقمية بحلول العام 2027. ولا يقتصر التوأم الرقمي على مجالات صناعة الهندسة المعمارية والهندسة والبناء فقط، بل ترسخت في العديد من الصناعات الأخرى. لكن جوهر التطبيقات الرقمية المزدوجة يبقى: الانعكاس الرقمي للكائن المادي أو النظام.

ففي مجال الهندسة المعمارية والهندسة والبناء ((AEC، يمكن للتوائم الرقمية المقترنة بالقدرات الفنية لنمذجة معلومات البناء (BIM)، إنشاء حلقة من ردود الفعل اللانهائية من التصميم إلى العمليات. معنى هذا أن التوأم الرقمي يعكس الأداء الفعلي للمشروع في الوقت الفعلي – باختصار، التوأم الرقمي هو المستقبل ونمذجة معلومات البناء هي المفتاح لتحقيق ذلك. ينشئ التوأم الرقمي نموذجا رقميا كاملا للبيانات المجمعة السهلة والمعقدة للوصول للمشروع من خلال كامل تدفقات المشروع. ومن خلال تقنية أوتودسك ريفيت المدعمة بنمدجة معلومات البناء(بيم) وتكاملها مع منهجية التوأم الرقمي، ستوجه التصاميم الجديدة من أجل مستقبل مستدام. وبالتالي، فإن تقنية نمذجة معلومات البناء تخلق قيمة عالية لأنها تولد البيانات الأساسية لتوأم رقمي أثناء تخطيط المشروع وتصميمه مع فائدة إضافية من المشروع الذي يتطور تماما كما يفعل الكائن أو النظام الفعلي.

التوأم الرقمي ليس جديدًا ولكنه ابتكر على مر السنين للمساعدة في حل بعض التحديات الرئيسية في كل من جانبي التصميم ومالك المشروع. الابتكارات الجديدة، مثل اوتودسك تونديم، وهي عبارة على منصة قائمة على السحابة تعمل على تحويل دورة حياة المبني الفعلي، تجعل هذا الأمر أسهل من أي وقت مضى من خلال تجميع وتوحيد بيانات المشروع من مصادر وتنسيقات ومراحل مختلفة لإنشاء بيانات موحدة- محور رقمي غني يتتبع بيانات الأصول من التصميم وحتى العمليات. إن الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا بيم العالمية هو مجال آخر يجب مراقبته. تشير تقنية بيم العالمية إلى التوحيد القياسي عبر الحدود، حيث تقوم الولايات والسياسات بكسر صوامع المعلومات – والحواجز الاقتصادية – لمشاركة العمليات المشتركة وسير العمل والبيانات عبر الحدود. وهذا يعني أنه يمكن في المستقبل تنفيذ دليل قياسي للأصول المادية في العالم الرقمي (بما في ذلك التوائم الرقمية) عبر الدول، بما في ذلك مبادرات الاستدامة. مع كون التوأم الرقمي قوة دافعة للتنمية في الحاضر والمستقبل، وكون تقنية بيم عاملا تمكينيا رئيسيا للعملية، فهو مفتاح لمستقبل التصميم عبر الصناعات.

ماذا عن التقاطعات الأخرى مع الواقع الافتراضي؟ هل يمكنكم أن تحدثوننا عنها؟

لم يعد الواقع الافتراضي مجرد تقنية للألعاب والخبرة، ولكن يمكن أيضًا استخدامه كبيئة افتراضية غامرة في صناعات الهندسة المعمارية والتصميم والبناء. يمكن استخدام الواقع الافتراضي لتسريع عمليات اتخاذ القرار من خلال تقريب الناس من المنتج النهائي في المراحل الأولى من عمليات التصميم والتخطيط. يمكن أن يساعد في الفوز بمقترحات العملاء المحتملين من خلال تقديم لقاءات في الوقت الفعلي مع إمكانيات المستقبل. باستخدام أوتودسك مايا ، يمكن للمصممين بناء بيئات افتراضية خاصة بهم وتغذية البيانات من خلال برنامج أوتودسك بيم 360 لبناء تجارب نموذجية في الوقت الفعلي. إن مزج تصاميم ثلاثية الأبعاد من برامج مثل أوتودسك ريفيت إلى واقع إفتراضي في المراحل المبكرة يمكن أن يعطي المهندسين المعماريين شعورا أكثر عمقا بمساحة ما قبل اتخاذ قرارات باهظة الثمن أو لا رجعة فيها. ويمكن أن يكون التوفير في التكاليف الناشئ عن استخدام هذه التكنولوجيات بلا منازع، مع وجود خيار لتصحيح جميع القضايا الناشئة عن التخطيط الخاطئ أو الذي تم تجاهله في وقت مبكر من العملية.

وبالذهاب إلى أبعد من ذلك، تكتسب تقنية الواقع الممتد المزيد من الزخم في التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء والهندسة المعمارية. يشمل الواقع المعزز والواقع المختلط والواقع الافتراضي. هناك العديد من الفوائد لتطبيقات صناعة الهندسة المعمارية والتصميم والبناء لتقنيات الواقع المعزز، بدءا من توفير التكاليف التي نوقشت سابقا، إلى عمليات التفتيش المتعمقة لأداء المباني وتدريب الموظفين والمستجيبين الأوائل وشاغلي المبنى، لإعدادهم لحالات الطوارئ في الموقع. بالنسبة للمصممين، يمكن أن تؤدي الفوائد غير المحدودة للقدرة على غرس أنفسهم في العالم الذي تم إنشاؤه منذ البداية إلى خفض تكاليف العمل التصحيحي، وتحسين العناصر البصرية وتحسين الفهم الحجمي.

.هل هناك قطاعات اقتصادية أخرى بخلاف قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية تستخدم حلول نمذجة معلومات المباني؟

كما أشارت لذلك الأمم المتحدة، فإن تغير المناخ، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، والابتكار في البنية التحتية والمدن الذكية والنمو الاقتصادي بشكل عام، تقف جميعها وراء مفهوم وتعريف التنمية المستدامة، والتي لا يمكن أن تكون مدفوعة إلا بالتحول الرقمي. وبهذا، تم تصنيف المملكة العربية السعودية كأفضل قوة صاعدة رقميا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية 2021، وهي بالتأكيد في قلب هذا التغيير. تعد حلول بيم واحدة من أكثر العوامل المتعاقبة لهذه الابتكارات، إلى جانب التقنيات السحابية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، مما يفتح فرصًا غير مسبوقة لتسييل البيانات، وبالتالي لاقتصادات البلدان التي تستخدم هذه الأدوات. إلى جانب ذلك، يفتح التحول الرقمي الباب أمام تطوير استراتيجية تضع الانسان أولا . مع تولي الأتمتة العمليات اليدوية، يمكن للعمال التحول إلى أدوار تمكنهم من الابتكار وخلق القيمة. ويتطلب بناء استراتيجية تضع الناس في المقام الأول تحولا مؤسسيا يدعم تطوير المهارات وطرقا جديدة للعمل للاستفادة من الاستثمارات الرقمية.

وتتلاءم هذه الاستراتيجية تماما مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على زيادة فرص العمل وصقل مهارات القوى العاملة في جميع المجالات. كما ان الصناعات المرتبطة بتغير المناخ تنتقل إلى ممارسات الأعمال المستدامة باستخدام التحول الرقمي. وتستفيد صناعة البنية التحتية للمياه على نطاق واسع من خلال تنفيذ حلول بيم. كما يمكن رقمنة عمليات مثل رسم خرائط التدفق للمكونات الهيدروليكية وتحليل البيانات المرصودة وبيانات المستشعر التي تم جمعها في الموقع وترجمة الأداء العام من خلال تكامل بيم. يهدف استحواذ اوتودسك على إينوفيز استحواذ إلى استهداف إمكانات النمو لهذه الصناعة بشكل مستدام.

نظرًا لحالة الطوارئ المناخية التي نمر بها، يعد التخطيط الحضري المستدام أولوية رئيسية للحكومة، كما هو موضح في رؤية 2030 للحكومة السعودية، ويمكن أن يساعد استخدام أدوات أدوات -بيم في تحقيق هذه الرؤى التخطيطية المستقبلية المتوائمة. ويمكن أن يساعد تعاون هذه الأصول ليس فقط في تخطيط وبناء المدن الذكية، ولكن أيضا في تحسين وإدارة الهياكل الحالية، وزيادة في تطوير ومساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك دعم السلطات في تحقيق أهدافها.

يتوجس بعض العاملين في مجالي الهندسة والبناء من عملية الاشتراك الشهري في البرامج، فهل لديكم خيارات أخرى مثل برامج مستقلة التي لا تتطلب اشتراكا شهريا أو اتصالا بالإنترنت؟

يوفر نموذج الاشتراكات مزايا حقيقية مثل المرونة، التكاليف المعقولة والموصلية. كما أنه من المنطقي ماليا بالنسبة للشركات التي ترغب في البقاء على اطلاع دائم على برامجها ولديها المرونة في زيادة إضافات على المدى القصير أو استخدامها طوال مدة المشروع فقط. ومن خلال نموذج الدفع مقابل الاستخدام، يعمل البرنامج على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الوصول إلى تقنيات أوتودسك من خلال جعلها في متناول الجميع وتمكين المصممين والمبدعين في المنطقة خلال هذه الفترة الديناميكي في إطار رؤية المملكة 2030.

كما تتيح خيارات الاشتراك الشهري للمحترفين تجربة مجموعة متنوعة من البرامج والأدوات التي تقدمها أوتودسك. نحن نقدم نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد للمستخدمين الجدد لمساعدتهم على تحديد مواءمة أدواتنا لاحتياجات وأعمالهم. هذا لا يمنح المستخدمين الفرصة لاختباره فقط بالتزامن مع الأدوات الأخرى التي قد يستخدمونها حاليا ولكن أيضا للعثور على أفضل مزيج من منصات أوتودسك المتاحة. علاوة على ذلك، يعد تشارك تفاصيل المشروع من قبل مختلف أعضاء الفريق أحد أكثر الخصائص تقديرا لبرنامج BIM 360، ولا يمكن فتح جوانبه التعاونية بكامل إمكاناتها إلا عند الاتصال بالإنترنت وبالتالي مع قيام فرق المشروع بإدخال جميع بيانات سير عمل المشروع.