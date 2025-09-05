مالذي يضيفه الذكاء الاصطناعي لشاشات التلفزيون؟ سامسونغ تطرح تجربة غريبة

كشفت سامسونغ عن تطبيق Vision AI Companion لأجهزة التلفزيون والشاشات، تتجاوز مجرد الأوامر الصوتية البسيطة ليوفر أكثر من مجرد أوامر صوتية، بل ذكاء اصطناعي حواري ومرئي بمحادثات طبيعية حسب زعمها، ولكن ماذا عن خصوصية المستهلك؟ ويُقدّم النظام الجديد، المُدعّم بالذكاء الاصطناعي التوليدي تكاملاً مع منصة مايكروسوفت كوبايلوت Copilot من خلال تطبيقات مستقلة لمساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين ومحرك بحث الذكاء الاصطناعي بيربليكسيتي Perplexity ، مما يوسع نطاق وظائفه ليتجاوز الترفيه ليشمل الإنتاجية والبحث. وكشفت الشركة عن هذه المنتجات باسم منتجات البيت بالذكاء الاصطناعي AI Home ، مع افتتاح معرض إيفا برلين.

وهناك تجربة محادثة تقول الشركة إنها طبيعية أكثر من ذي قبل. فبدلاً من نظام الأوامر والردود ، يفهم النظام السياق والأسئلة المُتابعة، مما يجعل التفاعل أشبه بمحادثة حقيقية. من أهم الميزات الجديدة القدرة على تقديم ردود بالفيديو والصور، أي عندما تطرح سؤالاً حول شيء ما تشاهده على الشاشة لنقل ممثل في فيلم أو عمل فني يُمكن لتطبيق Vision AI Companion عرض مقاطع فيديو أو صور ذات صلة، مما يجعل المعلومات أغنى وأشمل من مجرد إجابة لفظية. يمكن الوصول إلى هذه الميزة الجديدة بالضغط على زر مخصص للذكاء الاصطناعي على جهاز التحكم عن بُعد، مما يوفر طريقة أكثر مباشرة وفعالية للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. يجمع تطبيق Vision AI Companion العديد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي الرئيسية من سامسونج في تجربة واحدة سهلة الاستخدام، مما يُغني عن التبديل بين التطبيقات أو القوائم المختلفة. تشمل هذه الميزات المدمجة: الترجمة المباشرة: توفر ترجمة فورية للمحادثات والحوارات على الشاشة. خلفية الشاشة التوليدية: تُنشئ صورًا ديناميكية لتلفزيونك بناءً على تفضيلاتك. صورة وصوت مُحسَّنان: يتم ضبط ميزات مثل AI Picture وActive Voice Amplifier Pro وAI Upscaling Pro تلقائيًا لتحسين بيئة المشاهدة والمحتوى. وضع اللعب بالذكاء الاصطناعي: يوفر تجربة لعب مُحسَّنة وغامرة. . يذكر أن Vision AI طُرحت لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 كمفهوم، وأن Vision AI Companion الجديد هو أول تجسيد ملموس لهذه الرؤية. وهو جزء أساسي من استراتيجية سامسونج الأوسع نطاقًا “المنزل الذكي: الحياة المستقبلية، الآن”، حيث تضع التلفزيون كمركز رئيسي في المنزل المتصل. في حين أن الأوامر الصوتية هي المركزية، فإن Vision AI Companion عبارة عن منصة شاملة تجمع بين الذكاء المحادثة والاستجابات البصرية ومجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتكاملة لتحويل التلفزيون من جهاز مشاهدة سلبي إلى رفيق تفاعلي ومتطور للمنزل.

مخاوف على الخصوصية

ولا بد من الإشارة إلى أن أجهزة تلفزيون سامسونغ تجمع بيانات المستخدمين عبر تقنية التعرف التلقائي على المحتوى (ACR)، والتي تُعتبر حشرية للغاية، إذ تُرسل معلومات المشاهدة كل دقيقة بشكل مستمر. يحدث هذا التتبع بغض النظر عما إذا كان التلفزيون يُستخدم للمشاهدة التقليدية أو كشاشة لأجهزة أخرى. يلتقط نظام ACR لقطات شاشة، ويسجل الصوت، ويراقب كل ما يُعرض، مما يُنشئ ملفات تعريف تفصيلية للمستهلك تُستخدم للإعلانات المُستهدفة، وربما لأغراض أكثر اقتحاماً في معطيات الخصوصية. غالبًا ما يجهل المستخدمون أن عملية جمع البيانات هذه مُفعّلة تلقائياً، وقد تكون خيارات إلغاء الاشتراك أو تعطيل ميزات جمع البيانات، مثل ACR، مخفية في الإعدادات أو تُعاد ضبطها بعد تحديثات البرامج الثابتة.