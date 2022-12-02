ماكلارين تبيع تاريخها التراثي بسبب الأزمة المالية

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة اضطرت إلى السعي للحصول على أموال بعدما قررت عملت تحديثات فنية في سيارتها الهجين الفائقة، “أرتورا”، ما تسبب في تأجيل عمليات التسليم.

ما قيمة السيسارات المباعة؟

وقد جمعت ماكلارين 100 مليون جنيه إسترليني عبر بيع بعض السيارات التراثية للصندوق مقابل ضخ النقود، وأكد متحدث باسم ماكلارين أن صندوق “ممتلكات“، وهو المساهم الرئيسي في الشركة بواقع 60 % من الأسهم، وافق على دعم الشركة بمئة مليون جنيه إسترليني إضافية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن السيارات التي تم بيعها.

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وتضم سيارات ماكلارين التراثية 54 سيارة سباق فورمولا 1 نادرة، وسيارات فورمولا 1 الفارهة، بحسب تقريرها السنوي لعام 2021.

وقال ماكلارين إن هذا التمويل لن يكون كافيا للخروج من الضائقة المالية التي تمر بها، مشيرة إلى انها تجري محادثات مع جميع المساهمين لإعادة رسملة المجموعة.

خسائر ماكلارين:

سجلت مكلارين خسارة قدرها 203 ملايين جنيه إسترليني في الأشهر التسعة الأولى من العالم الحالي، مقارنة بخسارة قدرها 69 مليون جنيه إسترليني قبل عام.

انخفضت السيولة في نهاية الربع الثالث إلى 87 مليون جنيه استرليني ، بانخفاض من 171 مليون جنيه استرليني.

كانت العلامة التجارية البريطانية قد سعت إلى الحصول على تمويل طارئ عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية من المساهمين، كان آخرها الحصول العام الماضي على 125 مليون جنيه إسترليني من خلال الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة الاستثمار العالمية آريس مانجمنت.