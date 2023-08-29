حلول شنايدر إلكتريك تساعد ماكدونالدز الإمارات على توفير الطاقة بنسبة 20%

وقعت شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، مذكرة تعاون مع شركة ماكدونالدز الإمارات لإزالة الكربون من أحدث مطاعمها الرائدة في دبي، عبر استخدام التكنولوجيا الموفرة للطاقة. وبموجب التعاون ستطبق ماكدونالدز الإمارات حلول شنايدر إلكتريك في 10 فروع جديدة عبر أنحاء الدولة، إلى جانب المطاعم الخمسة الحالية ضمن شبكتها.

ويتميز فرع ماكدونالدز – أم سقيم 2، الذي يعمل جزئياً بالطاقة الشمسية، بمنافذ لشحن المركبات الكهربائية وشبكة ذكية لتحسين استهلاك الطاقة ونظام متكامل لإدارة المباني، ما يعكس نظرة استباقية لتحسين كفاءة الطاقة بشكل فوري. وتشير التقديرات إلى أن تلك الحلول ستساعد ماكدونالدز الإمارات على توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 20% وتقليص معدّل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 30% باستخدام الطاقة المتجددة، مثل حلول الطاقة الشمسية والتنقل الكهربائي.

وستوفر شنايدر إلكتريك، المشورة المستمرة لماكدونالدز الإمارات، باعتبارها الجهة التي تزودها بأنظمة إدارة الطاقة، وستضع خبرتها في قطاع هندسة أنظمة الطاقة لتعزيز مسيرة ماكدونالدز نحو مستقبل أكثر استدامة وأكثر صداقة للبيئة. ونفذ شريك شنايدر إلكتريك للحلول التكنولوجية المتكاملة تلك التكنولوجيا.

وبالمناسبة، قال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات: “تهدف جهودنا في مجال ترشيد الطاقة، إلى تحقيق مصلحة كوكبنا، وهي قاعدة أساسية لعملنا في ماكدونالدز الإمارات. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى استكشاف فرص المساهمة في الاقتصاد الدائري، وتطبيق نموذج عمل مستدام في جميع مطاعمنا”.

وأضاف فقيه: “منذ إطلاق مطعمنا في أم سقيم 2، نحرص على إحياء خطط الاستهلاك الذكي للطاقة بالتعاون مع شنايدر إلكتريك، ونسعى الى الاستفادة من خبراتها الكبيرة في إدارة أنظمة الطاقة، ما يثمر عن تقليص البصمة الكربونية عبر أنحاء الدولة”.

وبالمناسبة، قال أحمد خشّان، رئيس «شنايدر إلكتريك» لمنطقة دول الخليج: “يتزامن تعاوننا مع ماكدونالدز الإمارات في هذا المشروع الرائد، مع اعلان العام 2023 “عام الاستدامة” في دولة الامارات. كما يسلط الضوء على التعاون الإيجابي والفاعل، الذي يعزز إمكانات التحول الرقمي وتأثيره على كفاءة الطاقة واستدامتها على المستوى المحلي”.

وأضاف خشان: “نهدف عبر نشر حلول “شنايدر إلكتريك” المتكاملة بالتعاون مع ماكدونالدز الإمارات، الى تقديم “تجربة مطاعم المستقبل” للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونؤكد التزامنا بتحويل المجتمعات التي نعمل فيها، من خلال توفير بنية تحتية ذكية توفر حلول الطاقة الذكية وتغطي التنقل الأخضر، والمباني الذكية، والحلول التي يوفرها إنترنت الأشياء”.

بدورها، قالت أمل الشاذلي، نائب الرئيس للطاقة الرقمية والبرمجيات لدى شنايدر إلكتريك الشرق الأوسط وأفريقيا: “تماشياً مع حرصنا على وضع الاستدامة في صلب أعمالنا، يسعدنا التعاون مع ماكدونالدز الإمارات لاستعراض الوسائل التي يمكن للمطاعم في كل أنحاء دولة الإمارات استخدامها لتقليص بصمتها الكربونية وتوفير التكاليف، مع الحفاظ على تجربة مميزة للعملاء والراحة للضيوف”.

وأضافت الشاذلي: “نأمل في أن تساهم الخطوات التي اتفقنا عليها، في تمكين أعداد جديدة من المستهلكين المهتمين بالبيئة في اتخاذ خيارات أكثر ذكاء واستدامة”.

وستتيح شنايدر إلكتريك لماكدونالدز الإمارات فرصة إحداث التأثير عبر اعتماد ثلاث حلول متكاملة يمكنها توفير تكاليف واستهلاك الطاقة وتعزيز الامتثال البيئي للشركة، وذلك استجابة لضرورة إزالة الكربون.

وسيوفر حل لوحة المفاتيح الكهربائية المتكاملة اتصالاً آمناً وجاهزاً للطاقة عبر المراقبة الذكية وتشخيص الطاقة باستخدام نظام التوزيع الكهربائي للمبنى.

كما تم تجهيز المطعم الجديد ببرنامج إيكو ستركتشر لعمليات المباني من شنايدر إلكتريك. ويتميز هذا النظام بلوحة تحكم رقمية توفر رؤية متكاملة ومراقبة وتحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والطاقة والكهرباء والسلامة من الحرائق والأمن والوصول، إلى جانب أنظمة إدارة أماكن العمل. ومن خلال هذا الحل ستتمكن ماكدونالدز الإمارات من استخدام لوحة المعلومات الافتراضية لاتخاذ قرارات مدروسة عند استهلاك الطاقة على أساس يومي.

وتتضمن الطبقة الثانية منصة إيكو ستركشر للتجزئة من شنايدر إلكتريك، والتي تقوم على إنترنت الأشياء لإدارة التجزئة، وتوفر لماكدونالدز الإمارات إنذارات ومراقبة للحالات، وإمكانية تحسين المطاعم، وتحليلات البيانات، إلى جانب قياس أداء الموقع. ويساهم هذا الحل في رفع مستوى قدرات التتبع وتحسين استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد، والتدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والإضاءة. كما يوفر هذا الحل الطاقة الشمسية وشحن السيارات الكهربائية لتقليص انبعاثات الكربون وفواتير الطاقة.