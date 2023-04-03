ماكدونالدز تغلق مكاتبها مؤقتاً استعداداً لموجة تسريحات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركة “ماكدونالدز” مكاتبها في الولايات المتحدة لبضعة أيام، استعداداً لموجة من التسريحات بحسب بريد إلكتروني داخلي اطلعت عليه الصحيفة.

ويأتي ذلك وسط استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة عملياتها ضمن خطة معلنة في كانون الثاني / يناير الماضي بهدف تحديث العمل.

وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية الأسبوع الماضي إلى الموظفين الأمريكيين وبعض الموظفين الدوليين، طلبت ماكدونالدز منهم العمل من المنزل من الاثنين حتى الأربعاء حتى تتمكن من اتخاذ قرارات التوظيف، وفقاً للتقرير. ومن غير الواضح عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم.

وقالت الشركة التي يقع مقرها في شيكاغو في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة: «خلال أسبوع 3 إبريل/ نيسان، سنقوم بإبلاغ القرارات الرئيسية المتعلقة بالأدوار ومستويات التوظيف عبر المؤسسة”.

وأضاف التقرير أن «ماكدونالدز طلبت أيضاً من الموظفين إلغاء جميع الاجتماعات الشخصية مع البائعين والأطراف الخارجية الأخرى في مقرها الرئيسي”.

وأضافت عملاقة الوجبات السريعة إن موظفي الشركة في أمريكا وبعض الموظفين في الخارج عليهم العمل من المنزل لحين قيام الشركة بإخطار الأشخاص بوضعهم الوظيفي.

ويعمل لدى “ماكدونالدز” أكثر من 150 ألف موظف، نحو 70% منهم خارج الولايات المتحدة.

وكانت مبيعات الشركة العالمية قد ارتفعت بنسبة 11% في عام 2022، بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 6%.

وقال الرئيس التنفيذي كريس كيمبزينسكي في مقابلة إنه يتوقع توفير المال كجزء من تقييم القوى العاملة، لكنه قال بعد ذلك إنه لا يوجد عدد محدد من الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها. وقال كيمبزينسكي: “بعض الوظائف الموجودة اليوم إما أن تنتقل أو ستختفي”.

ولجأت الشركات عبر مختلف القطاعات إلى تقليص عدد الموظفين وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد. وانتشرت عمليات التسريح التي بدأت في قطاع التكنولوجيا العام الماضي إلى تجار التجزئة والمصنعين. وقالت شركة “أمازون” الشهر الماضي إنها ألغت 9000 وظيفة أخرى ، بعد تسريح العمال المعلن عنها سابقًا.

عندما أخطرت شركة “تويتر” الموظفين في تشرين الثاني / نوفمبرالماضي بشأن تخفيض عدد الموظفين، قالت إن مكاتب الشركة ستغلق مؤقتاً لضمان سلامة الموظفين وأنظمة “تويتر” وبيانات العملاء. وطُلب من الموظفين الذين كانوا في المكتب أو في طريقهم إلى أحدهم العودة إلى منازلهم.