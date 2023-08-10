ماغواير في طريقه لوست هام

كشفت تقارير إعلامية أن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اقترب من ضم المدافع هاري ماغواير من منافسه المحلي مانشستر يونايتد.



وأشارت كل من شبكة “سكاي سبورتس” وهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” إلى أن الصفقة ستقدر بنحو 30 مليون جنيه إسترليني وأن التوصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية بين مدافع انكلترا ووست هام لن يمثل مشكلة.



وكان إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد قرر تجريد اللاعب من شارة القيادة بعد مشاركته في ثماني مباريات فقط بالدوري في الموسم الماضي.



ويسعى ماغواير للعب بشكل أساسي للبقاء ضمن خطط المدرب غاريث ساوثغيت من أجل المشاركة في بطولة أوروبا 2024.



وكان ماغواير انضم إلى يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية لمدافع في 2019.



وينطلق الدوري الإنكليزي يوم الجمعة عندما يحل مانشستر سيتي، حامل اللقب ضيفا على بيرنلي الوافد الجديد.

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