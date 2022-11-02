ماسك يغير نظام الأسياد والفلاحين في تويتر بفرض 8 دولارات على العلامة الزرقاء شهرياً

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لـ “تويتر”، أن الشركة ستفرض رسوماً قدرها 8 دولارات شهريا مقابل خدمة علامة التحقق الزرقاء، في إطار خطة لزيادة الاشتراكات وجعل شبكة التواصل الاجتماعي أقل اعتماداً على الإعلانات.

وكتب ماسك في تغريدة “القوة للناس! أَزرق مقابل 8 دولارات شهريا” في إشارة إلى علامة التوثيق الزرقاء التي تظهر قرب الحسابات الموثقة، موضحاً أن الخطة الجديدة ستقلب “نظام الأسياد والفلاحين الحالي” وتخلق مصدراً جديداً لإيرادات المنصة.

وفي تغريدته على المنصة، وصف ماسك نظام تويتر الحالي -الأسياد/ القرويين- الذي يميز أصحاب العلامة الزرقاء عن غيرهم بأنه “هراء”.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

وقال في تغريدة أخرى : “إلى جميع المشتكين، يرجى الاستمرار في الشكوى، لكن الخدمة الزرقاء ستكلف 8 دولارات”.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

وأوضح أنّ رسم العلامة الزرقاء سيختلف من دولة لأخرى. وذكر أنّ من يدفعون 8 دولارات ستكون لهم الأولوية في كثير من مميزات المنصة، وسيتمكنون من مشاركة فيديوهات، ورسائل صوتية أطول، وستظهر لهم إعلانات أقل بنسبة 50%.

وتزامنت هذه الخطوة مع توصية شركتين إعلانيتين كبيرتين لعملائهما بالتوقف مؤقتاً عن الإعلان على “تويتر” ، مما زاد من الضغوط على ماسك لتحديد مصادر الإيرادات البديلة.

وقد دعت “انتربابليك” و”هافاس ميديا” للاعلانات عملاءهما هذا الأسبوع على وقف الإعلانات على منصة “تويتر” مؤقتاً بسبب مخاوف بشأن قدرة الشركة على مراقبة محتواها، كما نقلت “وول ستريت جورنال” عن أشخاص مطلعين على الموقف.

وبدأ ماسك الاجتماع مع كبار المديرين التنفيذيين للإعلان في محاولة لطمأنتهم بشأن اتجاه “تويتر” وعرض لقاء العملاء مباشرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتواصل موظفو “تويتر” مع العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الإعلانية القابضة خلال عطلة نهاية الأسبوع لترتيب اجتماعات مع ماسك هذا الأسبوع، وفقاً لبعض الأشخاص.

كما أعلن ماسك عن فتح باب المكافآت المالية لأصحاب المحتوى على منصة تويتر، وتحولها لمصدر دخل لمنشئي المحتوى. وغرّد “سيعطي هذا أيضا تويتر مصدر دخل لمكافأة صانعي المحتوى”.

وتتيح امتيازات التوثيق، المتاحة حاليا مقابل 5 دولارات شهريا، للمستخدمين تعديل تغريداتهم.

في الوقت الراهن، يمكن لحسابات معينة فقط طلب التوثيق، من بينها الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والشخصيات السياسية والثقافية والرياضية، ويمكن أن تفقد هذه الحسابات شارتها الزرقاء إذا لم تحترم قواعد المنصة.

وأتم الملياردير الأميركي، رئيس شركتي “تسلا” للسيارات الكهربائية و”سبايس إكس” لصواريخ الفضاء التجارية، الجمعة، صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار، ثم أعلن الاثنين توليه منصب المدير التنفيذي للشبكة الاجتماعية، وذلك بعد أيام من إقالته الرئيس السابق باراك أغراوال والعديد من المسؤولين الآخرين.

وبنفس اليوم، أعلن ماسك أن شركة التواصل الاجتماعي ستشكل مجلسا جديدا لمراقبة المحتوى، دون أن يقدم الكثير من التفاصيل، وطلب من المهندسين العمل بلا كلل على هذا الإصلاح الشامل للنظام.