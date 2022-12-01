إيلون ماسك يعلن موعد بدء التجارب على شرائح استعادة البصر  

ووفقا لـ”رويترز” تقوم الشركة بتطوير وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تمنح المرضى القدرة على الحركة والتواصل من جديد.

وقال ماسك إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة نيورالينك سيكونا

استعادة البصر

إتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

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وأضاف: “حتى لو لم يكن الشخص مبصرا أبدا، كأن يولد أعمى، نعتقد أننا ما زال باستطاعتنا إعادة البصر له”.

وأجرت نيورالينك تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب على البشر.

وفي آخر عرض تقديمي عام لشركة نيورالينك قبل أكثر من عام، عرضت الشركة تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ.

وتعد “نيوراليك” شركة ناشئة تهدف لربط الإنسان بالذكاء الاصطناعي والقضاء على أمراض الجهاز العصبي

وتعتمد الشركة على تطوير تقنية تربط الأعصاب والمخ البشري بأجهزة الكمبيوتر من خلال رقائق إلكترونية في قشرة الدماغ، حيث يتم زرعها من خلال جهاز طبي متخصص. وتتواصل تلك الرقائق مع أجهزة الكمبيوتر والهاتف الذكي بما يساعد على تحسين وظائف الدماغ البشرية والتفكير والتحكم في بقية أعضاء الجسم.