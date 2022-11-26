“ماسك” يعلن دعم حاكم فلوريدا للرئاسة.. منافس محتمل لترامب

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة “تويتر” للتغريدات القصيرة عن دعمه لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، إذا قرر الأخير الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2024.

وكتب ماسك على حسابه في تويتر ملمحا تأييده ديسانتيس

• تفضيلي لرئاسة عام 2024 هو شخص عاقل وسطي.

• كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لإدارة بايدن.

• أشعر بخيبة أمل حتى الآن.

وفي تغريدة أخرى ردا على سؤال عما إذا كان سيدعم ديسانتيس في عام 2024، قال “ماسك” “نعم سأدعمه”.





BREAKING: Billionaire Elon Musk announces that he will support MAGA psycho Ron DeSantis if he runs for president in 2024 — proving once and for all that Musk is far-right. RT IF YOU’D NEVER VOTE FOR RON DESANTIS! — Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) November 26, 2022



واستطاع ديسانتيس، حسب وكالة “رويترز” للأنباء، الفوز على منافسه الديمقراطي تشارلي كريست في وقت سابق هذا الشهر بفارق 20 نقطة مئوية، ليعاد انتخابه حاكما لفلوريدا

ويرسخ وضع ديسانتيس كأبرز نجم صاعد في الحزب الجمهوري وفقا لعدة معايير:

• يُنظر إلى ديسانتيس على أنه منافس محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب على بطاقة الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

• ترامب قد أعلن رسميا ترشحه للانتخابات مرة أخرى في عام 2024.

وقال مالك شركة تويتر “للتذكير، كنت مؤيدا بقوة لرئاسة أوباما وبايدن وصوتت (على مضض) لبايدن على ترامب”.

وسبق أن قال “ماسك” في يونيو حزيران إنه يميل لدعم ديسانتيس لمنصب الرئيس في عام 2024. وأضاف أن حاكم فلوريدا سيهزم بسهولة بايدن في الانتخابات.