ماسك يطالب بفرض رسوم على سيارات بي واي دي الصينية بعد تصدرها المبيعات

بعد تفوق شركة بي واي دي BYD الصينية على شركة تسلا لتصبح شركة السيارات الكهربائية الأكثر مبيعًا في الربع الأخير، طالب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، يوم الأربعاء بفرض رسوم جمركية على مبيعات شركات السيارات الصينية لأنها سوف “تدمر” المنافسين لعالميين مالم يتم تقييد استيرادها.

وتأتي تعليقات ماسك بعد أن ظهرت ارقام مبيعات شركة السيارات الكهربائية الصينية على أنها الأكثر مبيعًا في الربع الأخير علما أن شركة السيارات الكهربائية الصينية بي واي دي BYD، تصنع سيارات أرخص وتدعمها شركة وارن بافيت بيركشاير هاثواي Berkshire-Hathaway. وقال ماسك للمستثمرين في مكالمة هاتفية بعد الأرباح يوم الأربعاء إن شركات صناعة السيارات الصينية كانت “الأكثر تنافسية” و”ستحقق نجاحًا كبيرًا خارج الصين، اعتمادًا على نوع التعريفات الجمركية التي تم وضعها”.

وقال: “إذا لم يتم وضع حواجز تجارية أمام السيارات الصينية، فسوف يؤدي ذلك إلى تدمير معظم شركات السيارات الأخرى في العالم فهم جيدون للغاية.”

وكانت مجلة “الإيكونوميست قد نشرت تقريرا يحذر من هيمنة السيارات الصينية على أسواق العالم لأنها أرخص وأفضل، محذرة من تلك الهيمنة.