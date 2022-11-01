ماسك يريد احياء فاين من جديد

كلف الملياردير إيلون ماسك المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موظفيه بتطوير نسخة جديدة لتطبيق الفيديو “فاين” (Vine)، التي تم ايقافها عام 2017.

وطرح ماسك فكرة اعادة احياء فاين في تغريدة له، حيث حصل على تأييد حوالي 2.8 مليون مستخدم من أصل 4 ملايين تفاعلوا مع السؤال.

ويعد تطبيق “فاين” من اوائل التطبيقات التي اعتمدت على نشر الفيديوهات القصيرة حيث شهد رواجاً بين 2012 و2014 بين الفئات العمرية الشابة، لكنه تراجع مع ظهور تطبيقات مشابهة ما دفع لاتخاذ قرار اغلاقه.

فاين صعود قوي ونهاية مثيرة

في حزيران/يونيو 2012، ظهر تطبيق “فاين” للنور على يد كل من دوم هوفمان وروس يوسوبوف وكولين كرول.

التطبيق هو عبارة مشاركة مقاطع الفيديو، حيث يتيح للأشخاص إنشاء مقاطع فيديو مدتها 6 ثوان فقط.

بعد 4 أشهر فقط، تمكن هؤلاء الشباب من بيع تطبيقهم إلى “تويتر” مقابل نحو 30 مليون دولار.

بعد أن استحوذت “تويتر” على التطبيق نجحت المنصة بصورة كبيرة، وأصبحت الملاذ الأبرز للشباب والمراهقين من جميع أنحاء العالم، لفيديوهات، ترصد لحظات مهمة في حياتهم.

في عام 2013، سمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو بهواتفهم الخاصة، وهو ما جذب العديد من المستخدمين للمنصة.

إلا أن التطبيق بدأ رحلة سقوط سريعة، ويرى بعض الخبراء أن سببها ظهور بعض المنافسين مثل إنستجرام الذي سمح بفيديوها تصل إلى 15 ثانية، وذلك في حزيران/يونيو 2013.

تمكنت بعض التطبيقات من سحب البساط تدريجيا من فاين مثل “سنابتشات” و”إنستجرام” حتى تم إغلاقه، يشير البعض إلى أن تراجع المنصة كان سببه عدم وجود إدارة ناجحة له، وأنه قد يكون منافسا قويا في ظل إدارة ناجحة من إيلون ماسك.

ماسك يتولى زمام الأمور

وسيطر ماسك رسميًا على تويتر الخميس الماضي، وأجرى بالفعل تغييرات جذرية في الشركة، فقد أقال رئيسها التنفيذي باراغ أغراوال وغيره من كبار المديرين التنفيذيين، ويخطط لطرد نحو 25% من موظفي تويتر، وبحسب ما ورد، ينظر الآن في فرض رسوم قدرها 20 دولارًا شهريًا على المستخدمين للحصول على العلامة الزرقاء للتحقق من الحسابات.

كان ماسك يشتكي من قواعد الإشراف على محتوى في المنصة قبل إتمام الصفقة، على الرغم من أنه قال الجمعة إنه لن يتخذ أي قرارات أساسية من دون طرح الاقتراح أمام مجلس “متنوع”.

وفي حال تحول الفكرة الى حقيقة وتم تنفيذ رغبة ماسك، فإن النسخة الجديدة من تطبيق “فاين” سيواجه منافسة شديدة مع “تيك توك” الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص شهريا، بينما يضم “إنستجرام” أكثر من 2 مليار مستخدم.