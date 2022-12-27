ماسك يدعم محتجي إيران بـ 100 جهاز ستارلينك

يعتمد المحتجون في إيران بقوة في تنظيم المظاهرات ونشر أخبارها وحشد المحتجين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحاول الحكومة حجبها بقطع وسائل الإنترنت.

ومن الخدمات التي يمكن أن تساعد الإيرانيين في مراوغة قيود الإنترنت، ستارلينك، وهي خدمة إنترنت بنطاق عريض عبر الأقمار الاصطناعية تشغلها شركة سبيس إكس التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

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الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس “إيلون ماسك” قال إن شركته تقترب من تشغيل 100محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمنة عبر شبكة “ستارلينك” للأقمار الاصطناعية تعمل في إيران حاليا.

كيف تعمل ستارلينك؟

لدى ستارلينك حاليا أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير.

حاليا أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير. تدور هذه الأقمار حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الشبكة العنكبوتية لسكان المناطق الواقعة أسفلها.

للتمكّن من الاتصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزّع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه راوتر.

وكان ماسك قال قبل ثلاثة أشهر في تغريدة إنه سيفعّل الخدمة هناك وسط الاحتجاجات التي تشهدها إيران، في إطار جهد تدعمه الولايات المتحدة لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات للإيرانيين.

وأمس الاثنين كتب ماسك تغريدة قال فيها: “نقترب من 100 جهاز ستارلينك نشط في إيران”.

ويمكن لخدمة النطاق العريض المعتمدة على الأقمار الصناعية أن تساعد الإيرانيين في الالتفاف على قيود الحكومة المفروضة على الوصول للإنترنت وبعض منصات التواصل الاجتماعي وسط الاحتجاجات.