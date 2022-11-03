ماسك يخطط لتسريح نصف موظفي تويتر والعودة إلى العمل من المكتب

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لـ “تويتر”، وضع خططاً لتسريح ما يصل إلى نصف القوة العاملة في الشركة التي يبلغ قوامها 7500 فرد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في محاولة لخفض التكاليف يمكن أن يتم تنفيذها بحلول نهاية الأسبوع.

إجراءات إدارية

وقال شخصان مطلعان إن الملياردير يتطلع إلى:

إلغاء حوالي 3700 وظيفة في “تويتر” بعد شرائها بمبلغ 44 مليار دولار، على الرغم من أن الرقم الدقيق قد يتغير.

إلزامية العمل من المكتب اعتباراً من يوم الاثنين، بعكس سياسة “تويتر” الحالية، التي تسمح للموظفين بالعمل من أي مكان.

وقال شخص آخر إنه من المتوقع أن يتم فقدان الوظائف يوم الجمعة ، إن لم يكن قبل ذلك. تم الإبلاغ عن أخبار الخطط لأول مرة من قبل بلومبرج. لا يمكن الوصول إلى Twitter للتعليق.

وقد وضع ماسك بصمته بالفعل على “تويتر” منذ إغلاق عملية الاستحواذ قبل أسبوع، وطلب من الموظفين العمل على مدار الساعة في مشاريع محددة.

خطط مستقبلية

وقد أعلن ماسك يوم الأربعاء عن خطط لـ:

تقديم خدمة اشتراك إضافية بقيمة 8 دولارات شهرياً للحسابات التي تحمل علامة “تويتر” الزرقاء،

تعزيز ظهور منشوراتهم.

السماح للمشتركين بمشاهدة إعلانات أقل.

وفي نهاية الأسبوع الماضي ، قام بإصلاح فريق الإدارة، وطرد المديرين التنفيذيين بمن فيهم رئيس “تويتر” باراغ أغراوال. وقد أحضر مجموعة صغيرة من المستشارين الموثوق بهم، ومنهم محاميه الشخصي أليكس سبيرو ومسؤول رأس المال الجريء ديفيد ساكس، لمساعدته في تقييم كيفية إدارة الشركة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، طلب ماسك من بعض المديرين والمستشارين تجميع قوائم بأسماء الأشخاص الذين سيتم إقالتهم ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر ، بينما أعلن العديد من المسؤولين الآخرين في الشركة، مثل كبير الإداريين التجاريين سارة بيرسونيت، استقالاتهم.

مخاوف من المعلنين

وتأتي إجراءات خفض التكاليف في الوقت الذي يواجه فيه ماسك مخاوف من المعلنين، مصدر غالبية إيرادات “تويتر”، الذين يخشون أن تؤدي خططه لتخفيف قواعد الإشراف على المحتوى على النظام الأساسي إلى زيادة المحتوى غير المناسب.

وقررت “لوريال” تعليق الإعلانات على المنصة، بينما أوصت “انتربابليك”، وهي إحدى أكبر المجموعات الإعلانية في العالم، عملاءها بإيقاف الإنفاق الإعلاني مؤقتاً على “تويتر” للأسبوع المقبل ، وفقاً للنصيحة التي نشرتها شركة “مورنينج برو” لأول مرة.

في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى وكالة إعلامية هذا الأسبوع واطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز”، طلبت “تويتر” من العلامات التجارية:

تحملنا ونحن نتحرك خلال هذه العملية الانتقالية

التأكيد ان لا تغيير في سياسات المحتوى مع السعي إلى أن تكون “تويتر” “دافئة ومريحة” وترحب للجميع “.

مكالمة طمأنة

وفي مكالمة يوم الأربعاء مع كبار المنفقين على الإعلانات على تويتر، أخبر ماسك العلامات التجارية أنه يعتزم تقديم مستويات مختلفة من تعديل المحتوى، على غرار نظام تصنيف الأفلام، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثة.

كما طمأنهم بأنه ليس لديه خطط للتخلص من وظائف إدارة المحتوى في الشركة، على حد قول أحد الأشخاص.