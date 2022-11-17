“ماسك” أمام المحكمة: أنا مهندس عظيم وأبحث عن قائد جديد لتويتر

قال الملياردير الأمريكي المثير للجدل إيلون ماسك مالك “تويتر” إنه مهندس تطوير في شركة “سبيس إكس”، ومسؤول عن هندسة الصواريخ وليس رئيسا تنفيذيا.

حديث “ماسك” كان أمام محكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الخميس، حيث يجري التحقيق معه والاستماع لشهادته بشأن تضخم راتبه عندما كان رئيساً تنفيذيا لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية عام 2018.

وكشف” ماسك أنه يبحث عن مدير لقيادة شركة تويتر حالياً.

شهادة” ماسك”

شهادة” ماسك أمام المحكمة في ولاية ديلاوير، نقلتها صحف أمريكية منها “واشنطن بوست” أوضح فيها رؤيته لدوره في الشركات التي يملكها وقال فيها:

• الرئيس التنفيذي ليس بالضرورة وصفًا مناسبًا للعمل الذي أقوم به في شركاتي.

• في شركة “سبيس إكس” أنا مسؤول عن هندسة الصواريخ وفي “تسلا” عن التكنولوجيا في السيارة التي تجعلها ناجحة.

• غالباً ما يُنظر إلى المدير التنفيذي على أنه دور يركز على الأعمال إلى حد ما.

• في الواقع فإن دوري هو دور مهندس يطور التكنولوجيا ويتأكد من أننا نطور تقنيات متطورة.

• لدينا فريق من المهندسين المذهلين الذين يمكنهم تحقيق تلك الأهداف.

• تجربتي أن المهندسين العظماء سيعملون فقط لمهندس عظيم.

• هذا هو واجبي الأول، وليس واجب الرئيس التنفيذي.

“ماسك” المصنف أغنى رجل في العالم، بحسب قائمة “فوربس” لأثرياء العالم، بثروة تقدر باكثر من 196 مليار دولار، قال إنه لا يريد أن يكون الرئيس التنفيذي لأي شركة، كما أنه يبحث حاليًا عن شخص آخر لإدارة شركة تويتر للتغريدات القصيرة.

واستحوذ الملياردير الأمريكي على المنصة الاشهر “تويتر” في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مقابل 44 مليار دولار، بعد مفاوضات استمرت أكثر من ستة أشهر.

وأثارت قرارات “ماسك” عقب توليه منصب الرئيس التنفيذي بصفته المالك الجديد لـ”تويتر” مع مستثمرين آخرين، حالة جدل واسع وكان أبرز قراراته:

• فصل 50 في المائة من العاملين بالشركة.

• فرض رسوم على راغبي الحصول على العلامة الزرقاء لتوثيق حساباتهم.

• الحرب على الحسابات المزيفة والعنصرية.

• تقييد الحريات بمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

• إنذار موظفيه بالالتزام بالعمل لساعات طويلة بكثافة عالية أو تلقِّي مهلة 3 أشهر لإنهاء خدمتهم.

وبرر “ماسك” قرارات تسريح نصف الموظفين بالقول إن الشركة لم يكن لديها خيار لأنها كانت تنزف الأموال.

وقال في تغريدة: “فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم”.