ماستركارد تشارك في نسخة 2023 من موسم الجيمرز

أعلنت ماستركارد عن مشاركتها مجدداً في نسخة 2023 من أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم “موسم الجيمرز”، مما يؤكد التزامها بتقديم باقة متنوعة من التجارب الممتعة المخصصة للاعبين الشغوفين وهواة الألعاب الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.وتستضيف ماستركارد، في إطار رعايتها لموسم الجيمرز أرض الأبطال، سلسلة مختارة من البطولات والفعاليات اليومية لإثراء تجربة عشاق الألعاب الإلكترونية في النسخة الثانية التي تقام خلال الفترة من 6 تموز / يوليو إلى 31 آب / أغسطس، حيث تهدف الشركة إلى إلهام اللاعبين في جميع أنحاء المملكة وخارجها، ودعمهم للمشاركة في تجارب ألعاب غامرة ومنافسات مرحة ومباشرة تعزز مهاراتهم وتمنحهم لحظات وذكريات لا تنسى.

وتعليقاً على ذلك، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد :”يعد موسم الجيمرز الوجهة المفضلة لعشاق الألعاب الإلكترونية لإشباع شغفهم والاستمتاع بتجارب ترفيهية مميزة. ونحن سعداء لدعم لهذا الحدث العالمي للعام الثاني على التوالي والمساهمة في تقديم تجربة غامرة للاعبين في جميع أنحاء المملكة، ونجدد التزامنا بالعمل مع شركائنا لتعزيز قطاع الألعاب المتنامي في المملكة والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتها الطموحة”.

من جانبه، قال أحمد البشري نائب الرئيس التنفيذي وقائد موسم الجيمرز في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “سيسلط موسم الجيمرز أرض الأبطال الضوء على مكانة المملكة كمركز عالمي ومبتكر للألعاب الإلكترونية.وتهدف شراكتنا مع ماستركارد إلى جعل نسخة 2023 أكثر خصوصيةً وتميزاً، مما يمنح المزيد من الأشخاص من جميع الخلفيات والفئات الفرصة لإطلاق شغفهم، كما نعتقد أن الحدث سيساهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية كوجهة رائدة للابتكار الرقمي والألعاب الإلكترونية”.

ودعت ماستركارد عشاق الألعاب الشغوفين هذا العام لاختبار مهاراتهم من خلال المشاركة في ثلاث مهمات شيقة، والحصول على فرصة الفوز بجائزة نادرة وهي “صندوق غنائم أسطوري”. وتضم المهام نشاطاً فريداً على أرض الواقع في مواجهة لاعبي فريق فالكون الأسطوريين، مما يمنح عشاق الألعاب الإلكترونية فرصة لا تتكرر للمشاركة مع أفضل المحترفين وأبطال الرياضات الإلكترونية في مجموعة من الألعاب الأكثر شعبية.

كما ستستضيف ماستركارد دورات تدريبية ممتعة وغنية بالمعلومات خلال موسم الجيمرز أرض الأبطال، حيث ستقام هذه الدورات مرتين في الأسبوع طوال مدة الحدث الذي يستمر شهرين، وذلك بمشاركة لاعبي الألعاب الإلكترونية المحترفين.

وتأكيداً على التزام شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة بالتنوع والشمول وتوفير تجارب متاحة لجميع أفراد المجتمع، سيتم تخصيص يومين كاملين من موسم الجيمرز أرض الأبطال لمشاركة اللاعبات، حيث ستتم دعوة الفتيات والنساء لإرواء شغفهن بالألعاب الإلكترونية من خلال المشاركة في مواجهات خاصة مع أفضل اللاعبات المحترفات في المنطقة.

وجاء إطلاق موسم الجيمرز تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ويمثل المهرجان الخطوة الأحدث في جهود تسريع التحول الرقمي في المملكة. ويسلط موسم الجيمرز الضوء على قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية باعتبارها ثقافة منتشرة ومزدهرة في المملكة تساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي، وهو ما ينسجم مع رسالة ماستركارد الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي يستفيد منه الجميع.

وكانت ماستركارد قد أبرمت في وقت سابق من العام الحالي اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والبنك الوطني السعودي لتسريع عملية التحول الرقمي في المملكة وتعزيز البنية التحتية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك من خلال إلى تطوير منتجات وعروض مالية مبتكرة تخلق قيمة مضافة وتعزز تجربة اللاعبين.