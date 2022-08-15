ماستركارد ترعى موسم الجيمرز في السعودية لمدة ثلاث سنوات

أعلنت ماستركارد عن شراكة ممتدة مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تكون بموجبها الراعي الرسمي لموسم الجيمرز لمدة ثلاث سنوات، أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم. ويركز هذا التعاون على مجتمع الألعاب الإلكترونية المزدهر في المملكة، وستقدم ماستركارد من خلاله باقة متنوعة من التجارب الممتعة المخصصة للاعبين المتحمسين وهواة الألعاب الإلكترونية في المملكة.

ويعكس هذا الإعلان التزام ماستركارد بدعم قطاع الألعاب الإلكترونية من خلال عروض فريدة ومميزة للمستهلكين واللاعبين وعشاق الألعاب الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة. ومن المتوقع أن يستقطب موسم الجيمرز، الذي ينظم فعالياته الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يومياً حتى 8 أيلول / سبتمبر في بوليفارد رياض سيتي، ما يزيد على مليون زائر من جميع أنحاء العالم، سيستمتعون خلاله بتجارب رائعة تلبي تطلعاتهم، وستعمل ماستركارد على إثراء الحدث العالمي بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الشيقة.

ومن خلال رعايتها لموسم الجيمرز، ستستضيف ماستركارد سلسلة مختارة من البطولات والفعاليات اليومية، التي يشارك فيها عشاق الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك بطولة Mastercard E-Lounge التي تضع اللاعبين في مواجهة بعضهم البعض للحصول على فرصة للفوز بجوائز والمشاركة يومياً في مفاجآت لا تقدر بثمن.

وقال أحمد البشري، الرئيس التنفيذي للعمليات، الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “تأسس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لرعاية نخبة الرياضيين في المملكة، وتطوير مجتمع وقطاع الألعاب الإلكترونية، وقد اتخذنا خطوات مهمة للقيام بذلك على مر السنين، وتأتي شراكتنا مع ماستركارد لتعزز هذه الجهود، ولتكون خطوة مهمة إلى الأمام في الوقت المناسب، خطوة ستساعدنا على مواكبة بقية العالم، وستدفعنا قدماً إلى طليعة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية”.

من جانبه، قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “يُعد موسم الجيمرز من أبرز الفعاليات في مجال الرياضات والألعاب الإلكترونية وأكثرها أهمية على مستوى العالم، وهو تجسيد حقيقي لنمو مكانة المملكة باعتبارها مركزاً رقمياً رائداً، كما أنه يتيح للمشاركين فيه تجارب لا مثيل لها. ويسعدنا التعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لدعم أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على الإطلاق”.