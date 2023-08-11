

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2023، عن إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري مخصص للنساء بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي ICRF.

ويأتي إقامة الشوط المخصص للنساء ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة على أرض ميدان الطائف التاريخي، وذلك في إطار جهود الاتحادين السعودي والدولي للهجن لتطوير رياضة المرأة.

ومن المقرر أن يقام شوط الماراثون الدولي المفتوح بمسافة 2 كيلومتر في الـ 28 من أغسطس الجاري، حيث سيكون التسجيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد السعودي للهجن.

وينظم شوط الماراثون الدولي المخصص للنساء تحت قوانين ولوائح وإشراف الاتحاد الدولي، حيث لن يقل عمر الهجانة المشاركة عن 18 عاماً، وأن تلتزم بالزي الرياضي وأدوات السلامة التي تحددها اللجنة المنظمة، كما سمحت اللجنة المنظمة للهجن بالمشاركة في الماراثون الدولي من الأعمار والأنواع التالية: حيل، ثنايا بكار، زمول، وثنايا قعدان.