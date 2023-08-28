ماذا يقال في الاحتفاء بالمرأة الإماراتية في يومها السنوي؟

تتصدر الإمارات الدول العربية في مجال تمكين المرأة من دعم تأسيس المشاريع للمرأة وحتى الوظائف و التشريعات التي تتفوق فيها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، فمن إجازة وضع وأمومة وهي إلزامية ومدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، إلى مكاسب عديدة أخرى تنفرد فيها الدولة.

وفي هذه المناسبة تحدث أريبيان بزنس مع قياديات إماراتيات حول مكاسبهن في هذا اليوم، وفي حوار مع سارة المدني، الرئيس التنفيذي لشركة اندكس للإعلام، توكد سارة أهمية هذا اليوم قائلة:” القيادة تدعم المرأة من قبل الولادة وحتى عمر كبار المواطنات”

كيف ترين الفرص الحالية أمام النساء الاماراتيات على المستوى الاقتصادي والعلمي والاجتماعي

في البداية إنه لمن دواعي فخري واعتزازي بأن أنتمي لمجتمع ووطن ينظرون للمرأة كشريك وعنصر فعال في مختلف الميادين التي وصلت بنا إلى أرقى مراتب الأمم على مستوى العالم، وما كانت هذه النظرة لتكون لولا دعم القيادة الرشيدة للفئات العمرية المختلفة من مرحلة ما قبل الولادة وحتى وصولهن لعمر كبار المواطنات، مروراً بالمراحل العمرية وما تحمله من عناية ورعاية وحقوق، وفي المقابل أثبتت المرأة الإماراتية أنها على قدر العزم والمسؤولية والواجبات أمام وطنها وشعبها وقيادتها.

وقبل الخوض في غمار تميز المرأة الإماراتية لابد وأن أثمن وأسمو باهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالمرأة، الذي لا يعرف الحدود، امتداداً لاهتمام المغفور له الشيخ زايد، “طيّب الله ثراه”، وذلك من منطلق إيمانه الشخصي بأهمية دور المرأة المحوري في تنشئة أجيال صالحة وواعية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات وتجاوزها، والإسهام في بناء وطنها، وميادين النهضة في الدولة خير دليل على تلك الإسهامات التي طالت القطاعات الاجتماعية والتطوعية والإعلامية والطبية والاقتصادية والعلمية والثقافية والشرطية والعسكرية.

وفي الوقت الحالي، أصبحت فرص المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات تقترن بالإتقان والحيوية والتي وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن “المرأة روح المكان، ومكان الروح”. فليس هناك أرقى من أن ترى القيادة في المرأة نصف المجتمع وأنها تربي نصفه الثاني.

وبالعودة إلى المكانة المرموقة التي كُرمت بها المرأة الإماراتية على الصعيد المحلي، فقد نالت جل الاهتمام من قرينات حُكّام الإمارات جمعاء وعلى رأسهن أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك -حفظها الله- شريكة عمر الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، والتي أسست الاتحاد النسائي العام في العام 1975، لتواكب المرأة نهضة البلاد.

اليوم المرأة الإماراتية على مستوى العالم مثال يحتذى به ومفخرة تعلو بها الهمم بين نظيراتها من النسوة، كما أنها شريكة فعالة في مختلف المحافل الدولية التي تخوض غمارها دولة الإمارات العربية المتحدة، شعار هذا العام ليوم المرأة الإماراتية خير دليل على ذلك، حيث تم اختيار “نتشارك بالغد” تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ أن وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسين للدولة عبر إشراك جميع فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات في تحقيق رؤية الدولة.

نتشارك للغد هو تعبير على أن تحقيق الاستدامة والتي تعد عملية تشاركية تتطلب تكاتف جهود الجميع وبلا شك فإن المرأة الإماراتية شريك استراتيجي في بناء جسور الاستدامة من خلال أدوارها التنموية المختلفة سواء من خلال منظومة الأسرة عبر غرسها لسلوكيات وثقافة الاستدامة باعتبارها المرجعية والقدوة لأفراد أسرتها أو من خلال المنظومة المهنية والمجتمعية عبر تبوأها مناصب قيادية في مجالات البيئة والاستدامة ومشاركتها الفعالة في المبادرات المجتمعية في هذا المجال.