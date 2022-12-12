ماذا يفعل نادي الشارقة للسيارات القديمة لجعل الأطفال يحبونها؟

شارك نادي الشارقة للسيارات القديمة في النسخة الثانية من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي نظمه موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مسرح المجاز والذي اختتم أعماله أمس، من خلال عرض سيارات قديمة شاهدة على حقب تاريخية من صناعة السيارات إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة والورش التفاعلية للأطفال.

الفئة المستهدفة

وقال محمد بن بطي الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة:

استهدفنا خلال مشاركتنا هذا العام فئة الأطفال والعائلات

تمتع الزائر لجناح النادي بمشاهدة حقب تاريخية من السيارات النادرة والتي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي

قدمنا ورش للأطفال تثري مخيلتهم وأفكارهم وترسخ لديهم ثقافة اقتناء السيارات القديمة من خلال الرسومات وقطع التركيب والعديد من الفعاليات المصاحبة

خطة طموحة

وأكد الهاجري أن النادي يسير وفق خطة طموحة للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع لتعزيز رياضة السيارات القديمة ونشرها بين المهتمين والهواة لافتا إلى أن جناح النادي المشارك شهد إقبالًا واسعاً من الجمهور.