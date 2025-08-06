ماذا يعني توحيد العناوين السعودية بالعنوان الوطني للعقارات؟

أقر مجلس الوزراء في السعودية اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها. ويتضمن الترقيم في العنوان الوطني عادة رقم المبنى، والرمز البريدي، والرقم الإضافي، ليُستخدم رسميًا في ترقيم العقارات بجميع المدن والقرى في السعودية. ويترتب على ذلك التحول من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي بعناوين محددة لتسهيل التواصل بين الجمهور وقطاع الأعمال والتجارة وتعزيز وصول الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص، يتكون العنوان الوطني من رقم المبنى، اسم الشارع، الحي، المدينة، الرمز البريدي والرقم الإضافي.

وبذلك تصبح الأرقام التي تستخدم في العنوان الوطني هي المرجع الرسمي والوحيد في ترقيم العقارات بالشوارع لإزالة أي تضارب بين العنوان الوطني وترقيم العقارات على أرض الواقع، سواء كان ذلك لخدمات مثل التوصيل أو حتى فرز الوحدات العقارية. ويُعتمد رسميًا كـ رقم العقار في الأوراق الحكومية، التراخيص، الصكوك، اللوحات، وغيرها.ويعد اعتماد العنوان الوطني مصدرًا وحيدًا للعنونة في المملكة، وترقيم العقارات على الخرائط الرقمية وفق المواصفة القياسية للترقيم الوطني الموحّد، تحولًا محوريًّا في دعم البنية التحتية المكانية، وتعزيز مسيرة التخطيط الحضري والتحول الرقمي بالمملكة وتوحيد الجهود في مجال العنونة بحسب مسؤول سعودي أوضح بأن القرار سيسهم في توحيد المرجعيات المكانية ورفع موثوقية البيانات؛ مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين دقة التخطيط وكفاءة الأداء في العديد من القطاعات، لا سيما النقل والخدمات اللوجستية، فضلًا عن دوره في دعم جهود الرقمنة المتسارعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” آنف بن أحمد أبانمي إلى أن مؤسسة البريد السعودي “سبل”، بوصفها ممكنًا جيومكانيًّا، تقوم بدور أساسي في بناء منظومة عنونة موحدة وشاملة، تستند إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتخدم مختلف فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.