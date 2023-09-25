الاقتصاد المصري.. ماذا يعني تحديد موعد مراجعة صندوق النقد الدولي؟

أنهت الحكومة المصرية، الجدل حول موعد إجراء صندوق النقد الدولي، لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، المتفق عليه مسبقا.

وقالت الحكومة المصرية، إنها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، قبل نهاية العام، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مرارا وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.

ووافق صندوق النقد في ديسمبر على قرض قيمته 3 مليارات دولار في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.

وصرف صندوق النقد الدولي الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 437 مليون دولار في ديسمبر الماضي، لكن الدفعة الثانية تجمد صرفها، بسبب تأجيل المراجعة الأولى عدة مرات.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرا لثماني مراجعات، يعقب كل مراجعة صرف دفعة.

الجنيه المصري

وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس الماضي، لكنها لم تجر وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.

وقالت وزارة المالية المصرية في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني ونقلته وسائل إعلام محلية السبت الماضي “اتفق كل مـن صندوق النقد الدولي، والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023”.

وأضافت، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير “بشكل مثمر وإيجابي” وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

المستثمر الأجنبي أولوية

وقلل خبراء أسواق المال، من الآثار الإيجابية للخبر على معنويات المستثمرين بالسوق المصري.

وقال عمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، لـ” أريبيان بزنس”، إن الإعلان عن دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد قبل نهاية العام يؤكد رغبة الطرفين في حدوث المراجعة، لكنه لا يضمن نتيجة إيجابية للمراجعة، ولا صرف الشريحة الثانية من البرنامج فور انتهائها.

وأضاف الألفي، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، تحتاج في المقام الأول، استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي يرتبط بتحسين ظروف مناخ الاستثمار، من تراخيص، واستقرار قوانين، وقواعد منافسة عادلة، وتحديد سعر صرف مرن للجنيه المصري.

صندوق النقد الدولي

وأكد خبير أسواق المال العربية، أن الاقتصاد المصري، من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وفرص الاستثمار به عريضة، ومتنوعة، وعائداته جذابة لأي مستثمر، لكن ما يمر به من نقص مستمر في العملة الأجنبية، وارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية يعوق تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريبا منذ حوالي ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار.

وحسب متعاملين يجري تداول الجنيه عند نحو 39 للدولار في السوق السوداء.

وفي يونيو الماضي، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

وقال البنك المركزي المصري، في بيان صدر في 7 سبتمبر الجاري، إن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد ارتفع إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس من 34.879 مليار دولار في يوليو، بزيادة 50 مليون دولار.

وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية، مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي من العملة المصرية، ما دفع معدل التضخم الأساسي بالبلاد إلى الارتفاع فوق 40%.

شروط قرض صندوق النقد

وأوضحت وزارة المالية المصرية، في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، أن الدولة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا.

وأشارت إلى أنه تم بالفعل في ديسمبر عام 2022 صرف الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.

ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

سعر الصرف المرن

وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لبيان الوزارة المصرية، التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

وحسب البيان، فإنه من بين التزامات مصر تجاه الصندوق تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، إضافة إلى الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وكذلك إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.

ولفت البيان إلى أن خامس بنود الاتفاق قد شمل تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

وكانت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، قالت في تصريحات مع بلومبرغ، يونيو الماضي، إن مصر اتخذت العديد من الخطوات الصحيحة، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة، وتحديد الطريقة التي تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها.