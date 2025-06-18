ماذا يعني إقرار قانون أمريكي للعملات المشفرة المستقرة؟

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا ينظم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30. تُعد هذه الخطوة إنجازًا مهمًا لصناعة العملات الرقمية وداعميها، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

النقاط الأساسية للتشريع

المتطلبات: ستُلزم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار بالاحتفاظ باحتياطيات تعادل قيمتها بالكامل، على شكل ديون حكومية قصيرة الأجل أو أدوات مالية مماثلة خاضعة لإشراف الجهات التنظيمية.

يهدف التشريع إلى جعل العملات المستقرة وسيلة دفع سائدة، مما يوفر معالجة أرخص وأسرع للمدفوعات مقاربًة بالأنظمة المصرفية التقليدية.

يدعم التشريع كل من الرئيس ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لاعتقادهم أنه سيزيد من الطلب العالمي على الدولار والديون الأمريكية.

حذرت البنوك الصغيرة من احتمالية سحب الودائع، بينما عبّر بعض الديمقراطيين عن قلقهم بشأن حماية المستهلكين والمخاطر المحتملة لإنقاذ حكومي في حال تعثر مصدري العملات المستقرة.

يعمل مجلس النواب حاليًا على إعداد تشريعه الخاص. سيتعين على النواب إما تمرير مشروع مجلس الشيوخ أو التفاوض على صيغة تسوية بين المجلسين. يأمل داعمو التشريع أن يمرره مجلس النواب “بأسرع ما يمكن”.

أكبر العملات المستقرة

في سوق العملات المستقرة، هناك عملتان رئيسيتان تبرزان بشكل واضح من حيث القيمة السوقية وحجم التداول وهما تيذر ويوإس دي كوين.

تيذر Tether (USDT): القيمة السوقية: تُعد تيذر USDT الأكبر من حيث القيمة السوقية، حيث تتجاوز عادةً بكثير جميع العملات المستقرة الأخرى. هذا يجعلها العملة المستقرة الأكثر هيمنة في السوق. حجم التداول: هي أيضًا العملة المستقرة الأكثر تداولًا بشكل يومي، وغالبًا ما تتجاوز حجم تداولها العملات المشفرة الأخرى مثل البيتكوين والإيثيريوم. هذا يعكس دورها المركزي كوسيلة تداول رئيسي في بورصات العملات المشفرة.

USD Coin (USDC): القيمة السوقية: تحتل USDC المرتبة الثانية بعد تيذر. و حجم التداول يوصلها إلى المرتبة الثانية بعد تيذر من حيث حجم التداول اليومي بين العملات المستقرة. ولذلك فإن تيذر (Tether) هي العملة المستقرة الأكبر والأكثر تداولًا من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. تأتي بعدها USDC (USD Coin) كأقرب منافس لها. تلعب هاتان العملتان دورًا حيويًا في توفير السيولة والاستقرار في سوق العملات المشفرة المتقلب.