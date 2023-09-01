تغييرات جذرية في تويتر “X”.. ماذا يخطط إيلون ماسك لمنافسة “ثريدز”؟

تخطط منصة التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقاً، لإطلاق خاصية تسمح بمكالمات الفيديو والصوت في الوقت الذي يسعى فيه مالكها الجديد إيلون ماسك لبناء “تطبيق شامل” للبقاء في صدارة المنافسة مع منافسه الأول تطبيق “ثريدز” المملوك لشركة ميتا.

وقال ماسك في منشور له على X، إن المستخدمين لن يحتاجوا إلى رقم هاتف للحصول على الميزات التي ستكون متاحة على نظام التشغيل iOS من Apple وأندرويد من غوغل وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

Video & audio calls coming to X:



– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book



That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

إيلون ماسك والتغيير الشامل

بعد تغيير العلامة التجارية من تويتر إلى X، أشار ماسك إلى أنه سيحوله إلى تطبيق فائق يقدم مجموعة من الخدمات بدءًا من المراسلة والشبكات الاجتماعية وحتى تسهيل عمليات الدفع.

ويدفع ماسك، الذي يواصل قيادة تطوير المنتجات في X بعد تعيين رئيس تنفيذي جديد في مايو الماضي، أيضًا إلى تغيير كيفية ظهور روابط الأخبار على المنصة في خطوة قد تقوض مدى وصول ناشري الأخبار إلى المستخدمين المستهدفين.