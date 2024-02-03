ماذا ننتظر من واتساب في 2024؟

شهد عام 2023 إطلاق العديد من التحديثات على تطبيق “واتساب” من قبل شركة “ميتا”، التي لا يزال لديها خطط أكبر لعام 2024.

في العام الماضي، قدم التطبيق ميزات جديدة مثل القدرة على تعديل الرسائل وإرسال مقاطع فيديو وصور عالية الدقة ومشاركة الشاشة.

وبحسب موقع BankMyCell استخدم حوالي 2.7 مليار شخص واتساب شهرياً في 2023، ما يجعله تطبيق الدردشة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.

وقام موقع “WABetaInfo”، الذي يتتبع تحديثات واتساب، بنشر توقعاته لبعض التغييرات المثيرة المنتظر حدوثها في العام الجاري:

مشاركة الملفات مع الأشخاص المجاورين

يعمل واتساب على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات مع الأشخاص المجاورين لهم.

وسيحتاج كلا المستخدمين إلى فتح قسم معين لإرسال وتلقي الملفات بأمان. وقد تتضمن الميزة هز الجهاز لإنشاء طلب مشاركة، مما يضمن نهجًا محكمًا لتبادل الملفات.

تهدف هذه الميزة إلى توفير نقل سريع ومباشر للملفات في الحالات التي يكون فيها السرعة أمرًا بالغ الأهمية.

مشاركة حالة واتساب على إنستغرام

ستتيح تطبيقات ميتا للمستخدمين مشاركة المحتوى على واتساب كاختصار مناسب مباشرة بعد نشر حالة جديدة على إنستغرام أو فيسبوك.

مشاركة مقاطع الفيديو والموسيقى خلال المكالمات

يعمل واتساب على ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو والموسيقى مع بعضهم البعض أثناء المكالمات.

مؤشرات تشفير الدردشة

يعمل واتساب على ميزة جديدة تُظهر للمستخدمين أن رسائلهم الخاصة آمنة للغاية ولا يمكن لأي شخص لا ينبغي له رؤيتها رؤيتها.

تخصيص التطبيق

يعمل التطبيق على ميزة رائعة تتيح للمستخدمين اختيار لونهم المفضل للتطبيق.

شارة تحقق WhatsApp Business

يقوم واتساب بإنشاء شارة خاصة تسمى Meta Verified لحسابات WhatsApp Business. تهدف هذه الشارة إلى التأكد من أن المستخدمين يمكنهم الوثوق بحسابات WhatsApp Business الحقيقية.