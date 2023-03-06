حطم صلاح الرقم القياسي لأسطورة “الريدز”، روبي فاولر، ليحوز لقب الهداف التاريخي لليفربول ورد قائلا عن سؤاله عن إنجازه ذاك لشبكة سكاي سبورتس : “إنه أمر خاص للغاية ، لا يمكنني إخفاء حقيقة ذلك”. “كان هذا الرقم القياسي في ذهني منذ أن جئت إلى هنا ، أعتقد أنه بعد سنتي الأولى كنت دائمًا أطارد هذا الرقم القياسي ، لذا فإن تحطيمه اليوم ، ضد يونايتد ، بهذه النتيجة ، كان أمرًا لا يصدق. لذلك سأعود إلى المنزل للاحتفال مع الأسرة ، تناول شاي البابونج والنوم! ” وقد يكون يلمح في ذلك لاحتفالات الانكليز بطرق ومشروبات أخرى!

وبناة الاهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي ??❤️



رقم قياسي جديد يُضاف لجُعبة الملك المصري محمد صلاح ?✍️ pic.twitter.com/amhq3xMcO4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

ودخل لاعب فريق ليفربول المصري محمد صلاح، التاريخ أمس في المباراة التي فاز فيها ليفربول على مانشستر يونايتد. وبفضل تسديدته، التي جعلت ليفربول متقدما بستة أهداف، وقادته للفوز لسباعية نظيفة على مانشستر يونايتد، أصبح صلاح اللاعب الأكثر إحرازا للأهداف لليفربول في تاريخ النادي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عقب تسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” 7-0 ، خلال فعاليات اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي. وسجل صلاح هدفيه 128 و 129 في 205 مباريات في الدوري مع ليفربول، اليوم الأحد. وبهدفيه ضد مانشستر يونايتد ،

Just Retweet! Mo Salah Vs Lisandro Martinez pic.twitter.com/m34wGuevHZ — Ọládélé ??? (@Theoladeledada) March 5, 2023