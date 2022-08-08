ماذا ستفعل الدول الخليجية بالتدفقات النقدية النفطية الهائلة؟

ذكرت مجلة “الإيكونوميست” في أحدث تقاريرها أنه عندما كشفت المملكة العربية السعودية عن “الحلم الجامح” وهو مشروع “نيوم” لأول مرة في عام 2017، بدا تمويله شبه مستحيل. أما الآن، فقد يسمح تدفق أموال النفط على المملكة بتغيير مسار الأمور. وقد أدى تعافي الاقتصاد العالمي من وباء “كوفيد -19″، وغزو روسيا لأوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى انتقال مذهل للثروة من المستهلكين العالميين إلى البلدان المصدرة للنفط. فارتفع سعر برميل خام برنت من 80 دولاراً في كانون الثاني / يناير إلى أكثر من 120 دولاراً في حزيران /يونيو ليعود اليوم إلى مستوى 95 دولاراً، ولذلك، يقدر صندوق النقد الدولي أن مصدري النفط والغاز في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيجنون 320 مليار دولار من عائدات النفط أكثر مما كان يتوقع في السابق، وهو رقم يعادل حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي لديهم. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يمكن أن يصل الفائض التراكمي إلى 1,4 تريليون دولار.

ويعمل ارتفاع أسعار النفط على تعظيم القوة المالية لدول الخليج في الداخل والخارج، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق العام وتوجيه تدفقات الأموال في جميع أنحاء العالم. وقد ساعد الارتفاع الطويل في أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في تأجيج الاختلالات العالمية الهائلة، وخفض أسعار الفائدة.

وتتوقع “الإيكونوميست” أن يصل فائض الحساب الجاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى أكثر من 400 مليار دولار، أو 0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهي حصة أعلى قليلاً من الناتج العالمي مقارنة بأكبر الفوائض التي تحققت قبل الأزمة المالية العالمية في 2007-2009.

تقول “الإيكونوميست” أن الدول الخليجية ستتصرف بحذر مع التدفقات النقدية الهائلة بهدف توفير الكثير من الأرباح. وتعهدت المملكة بفصل” إنفاق الدولة عن تقلبات أسعار النفط. وسيبقى الفائض المتوقع لعام 2022 في الحساب الجاري للحكومة إلى أن تقرر اللجنة المالية الحكومية كيفية تخصيصه، وسيكون ذلك على الأرجح في أوائل العام المقبل.

وتستشهد “الإيكونوميست” بقول وزير المالية السعودي محمد الجدعان في أيار / مايو الماضي إن الفائض سيتم استخدامه في عام 2023 لتجديد الاحتياطيات الأجنبية وقد يتجه إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي الذي تتجاوز استثماراته 600 مليار دولار، وصندوق التنمية الوطني.

وقد يذهب الفائض أيضاً إلى احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي. وكجزء من سياسة الاستدامة المالية، فإن المملكة في المراحل النهائية لتحديد حد أدنى وسقف للاحتياطيات، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقف “نيوم” على أهبة الاستعداد لاستيعاب جزء كبير من أموال النفط هذه المرة. وتريد المملكة العربية السعودية أيضاً استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ، حيث سيتم ضخ الثلوج الإصطناعية على الجبال؛ وترى المملكة العربية السعودية أن السياحة هي مركز اقتصاد ما بعد النفط، حيث توفر ما لا يقل عن 10% من الوظائف والناتج المحلي الإجمالي. وستمنح طفرة النفط المليارات لصندوق الإستثمارات العامة الذي يمكن أن يستثمرها في المنتجعات والمتنزهات وغيرها من المشاريع السياحية والترفيهية.

وستستخدم البحرين بعضاً من فائضها لإعادة ملء صندوق يهدف إلى توفيره للأجيال القادمة. كما أن دبي لديها خطة لخلق 40 ألف وظيفة في عالم “الميتافيرس” في غضون خمس سنوات.