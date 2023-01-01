ماذا ستجني السعودية من وراء دفع 200 مليون يورو في الموسم لرونالدو  

ما أن تم الإعلان عن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، حتى ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتساؤلات حول الفائدة التي سيجنيها النادي السعودي بصفة خاصة، بل والكرة السعودية بصفة عامة من وراء ضم لاعب تجاوز عمره السابعة والثلاثين.

لكن المتابعين، والعالمين ببواطن الأمور، يعلمون جيدا أهمية اللاعب، وما سيدره على ناديه من دخل فور ارتدائه قميص الفريق الأصفر، فضلا عما سيفيد به الكرة السعودية والأسيوية، وكذلك الكرة العربية، حيث ستكون محط أنظار محبي وعشاق اللاعب في العالم

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على الرغم من أن مبلغ 200 مليون يورو سنويا الذي سيحصل عليه البرتغالي يُعَدّ مبلغًا ضخمًا، إلا أن الكرة السعودية ستجني العديد من الفوائد، ليس المقصود هو حصد البطولات لناديه فقط، لكنها ستجني فوائد فنية واجتماعية وترويجية واقتصادية.

ويعني ذلك أن النصر السعودي ليس هو فقط من تعاقد مع كريستيانو رونالدو، بل إن المملكة العربية السعودية هي من تعاقدت، ليس مع لاعب كرة قدم، وإنما مع سفير لها.

العلامات التجارية والمبيعات

يعد رونالدو سفيرا للعديد من العلامات التجارية مثل، نايكي، كلير، وماركة الساعات جاكوب أند كو.

يمتلك رونالدو علامة تجارية خاصة به وهي CR7 والتي تنتج منتجات مختلفة، عطور، أحذية ملابس.. وغيرها

ولا شك أن وجود رونالدو في السعودية سيجذب الأنظار إلى هذه العلامات ويفتح المجال إلى علامات أخرى للدخول في منافسة داخل الأراضي السعودية، وبالتالي جلب الملايين أو المليارات للاقتصاد السعودي.

عندما انضم رونالدو لليوفنتوس الإيطالي بيعت القمصان التي تحمل رقم 7 بثلاثة وستين مليون يورو في أول يوم لطرحها، واليوم أفادت صحيفة “عكاظ” السعودية بأن جماهير نادي النصر اقتنت كافة الكميات المتاحة من قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي عرضت على متجر النادي، حيث نفدت الكمية بعد ساعة فقط من توفرها ، وقد بيعت بسعر 459 ريالا قرابة 115 يورو.

ارتفاع أسهم النصر ومبيعاته

سترتفع أسهم نادي النصر ومبيعات منتجاته حول العالم، وليس في السعودية فحسب، وسينعكس العدد الكبير لمتابعي رونالدو إيجابًا على مبيعات النادي السعودي، خصوصًا القمصان التي ستحمل اسم ورقم رونالدو.

فضلًا عن ذلك، سيصبح النصر علامة تجارية عالمية، من شأنها تعزيز الاستثمار الرياضي للنادي حول العالم، وفي القارة الآسيوية من خلال مشاركته بدوري الأبطال، ستحضر الجماهير أينما لعب النادي السعودي، وفي حال اللعب في بطولة العالم للأندية أو خاض الفريق مباريات ودية مع أندية أوروبية، فإن الحضور الجماهيري سيكون ضخمًا، من أجل مشاهدة رونالدو، ممّا يعزز العوائد الاقتصادية على النادي السعودي.

السياحة السعودية

تستهدف السعودية استقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وذلك ارتفاعا من 62 مليونا في الوقت الحالي، لتكون بذلك المملكة بين أكثر 5 دول استقطابا للسياح في العالم، وفي حال حدوث ذلك ستصبح مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 10 بالمئة ارتفاعا من 3 بالمئة بمبلغ 169 مليار دولار.

الاستثمار في رونالدو كعامل جذب للسياحة، سيكون من خلال وجوده داخل وخارج المستطيل الأخضر، فمن ناحية سيأتي محبوه في المنطقة لمشاهدته، ومن ناحية أخرى سيكون كل حركاته وصوره خارج المستطيل الأخضر بمثابة دعاية وإعلان للسعودية.

سفير كأس العالم

تستعد السعودية لتقديم ملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030، وهي بحاجة إلى حملة إعلامية ضخمة تدعم استضافتها للمونديال، وبالتالي فإن وجود رونالدو سيعزز تلك الحملة، ويوفر على البلاد مئات الملايين من الدولارات، للتعريف بثقافة المملكة وتطلعاتها ومميزاتها وتنوعها الجغرافي، وانفتاحها على العالم أيضًا.

ارتفاع المستوى الفني للدوري السعودي

انضمام رونالدو إلى نادي النصر سيكون سببًا في ارتفاع شعبية الكرة السعودية، ذلك أن عشاق النجم البرتغالي مُوزعين حول العالم، الأمر الذي سيجعل الدوري السعودي يحظى بمشاهدة أعلى ليس من الجماهير فقط، لكن أيضا من المتخصصين من الوكلاء والسماسرة، وبالتالي فإن اللاعبين سيبذلون كل ما بوسعهم للظهور بأفضل حال.

ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري السعودي

لا شك أن ارتفاع المستوى للاعبين سيعقبه زيادة في العروض لهم، وبالتالي زيادة في أسعارهم، وأسهمهم.