ماذا تعني صعوبة رؤية هلال شوال غدًا؟

في بيان مشترك.. 25 فلكيًّا من 13 دولة عربية: صعوبة رؤية هلال شوال غدًا، مما يرجح أن أول أيام العيد فلكيا هو يوم السبت القادم لكن البت والإعلان بموعد بدايات الأشهر الهجرية- الأول من شوال هنا، أي أول أيام عيد الفطر المبارك- هي من اختصاص الجهات الشرعية في الدول الإسلامية

وأعلن مركز الفلك الدولي عن جزم 25 فلكيًّا من 13 دولة عربية في بيان مشترك، أصدروه اليوم الأربعاء، ونشره مركز الفلك الدولي، بعدم إمكانية رؤية هلال عيد الفطر المبارك غدًا الخميس. وأوضح المختصون في بيانهم أنه وفقًا لجميع المعايير الفلكية القديمة والحديثة فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي والإسلامي، وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمها.

ويخلص البيان إلى أن البت في إعلان أول أيام عيد الفطر المبارك هو من اختصاص الجهات الشرعية في الدول الإسلامية.

ويوضح البيان أنه “بالنظر لجميع المعايير العلمية المعتبرة للهلال والمنشورة في دوريات محكمة، نود أن ننبه إلى أن رؤية الهلال غير ممكنة بالعين المجردة في العالم العربي أو الإسلامي، وغير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب في معظمه، وجلها أقل من حد “دانجون”. وبالنسبة للدول التي تكتفي بغروب القمر بعد الشمس حسابيا ولا تشترط رؤية الهلال، أو تكتفي بإمكانية الرؤية من أي مكان في العالم يشترك معها بليل، فيصح تمامًا أن يكون عيد الفطر فيها يوم الجمعة 21 إبريل. أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية المحلية (الصحيحة) بالعين المجردة فقط، أو الدول الواقعة في آسيا وتقبل الرؤية المحلية بالتلسكوب، فيفترض أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 إبريل. هذا، وإن إعلان بدايات الأشهر الهجرية هي طبعًا من اختصاص الجهات الشرعية في الدول الإسلامية.”