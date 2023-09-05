بعد إعادة تشكيله.. ماذا تعرف عن صندوق مصر السيادي؟

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك لمدة 4 سنوات، على أن يعمل القرار بتاريخ صدوره 31 أغسطس 2023.

من هو رئيس الصندوق السيادي المصري؟

بحسب القرار الجمهوري جاء تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية كرئيس غير تنفيذي لمجلس الإدارة، وبعضوية محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي سابقا، ونضال عصر الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي، والدكتور محمد يحيي زكي الرئيس السابق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات.

كما تضمن تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، ممثلا عن الوزارة المعنية بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلا عن الوزارة المعنية بشؤون المالية، وممثل عن الوزارة المعنية بالاستثمار.

ما هو صندوق مصر السيادي

يقول صندوق مصر السيادي في التعريف بنفسه عبر موقعه الرسمي: “كما دأب المصريون القدماء على حفظ كل ما هو ثمين ونفيس في المعابد الحصينة والقلاع، فإن صندوق مصر السيادي اليوم هو بمثابة معبد مصر الحديثة ومركز استثماراتها حيث أكثر ركائزها الاقتصادية قوة والتي تعمل على النهوض بالاقتصاد”.

ما فائدة الصندوق السيادي؟

صندوق مصر السيادي يعمل على جذب الاستثمارات من خلال تطبيق استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تمكنه من دعم النمو الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لأهداف “رؤية مصر 2030”.

ومن خلال هذا النهج الاستثماري متعدد القطاعات، يسعى الصندوق إلى إثراء مقدرات الدولة والحفاظ على ثرواتها المتمثلة في طبيعتها وتاريخها وعراقتها ومواهب كوادرها البشرية، ليصبح بذلك بوابة العبور للحياة العصرية في مصر.

كم صندوق سيادي في مصر؟

يضم صندوق مصر السيادي 4 صناديق فرعية هي:

صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.

صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.

صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.

صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.

ما هي أصول الصندوق السيادي المصري؟

بحسب تقارير صحفية مصرية فإن الصندوق السيادي المصري يستثمر في عدة مشاريع، ويمتلك حصصا في بعض المشاريع الأخرى على النحو التالي:

يشارك في مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل مصر.

يمتلك مجمع التحرير، وأرض الحزب الوطني السابق، والقرية الكونية، وأرض وزارة الداخلية بالقاهرة.

يمتلك حصصا في 3 محطات كهرباء داخل مصر من إنشاء شركة سيمنز هي البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبني سويف.

يمتلك حصصا في شركات الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية.

يُساهم الصندوق بنسبة 12% من رأس مال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية.

يمتلك 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين.

يمتلك 49% من صيدليات العزبي.

ما ترتيب الصندوق السيادي المصري؟

احتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي في الربع الأول من 2021 بحسب مؤسسة “جي وورلد” لتحليل الاستثمارات.

وانضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، باحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية في 2023

ووفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته “SWF institute”، يتواجد الصندوق السيادي المصري الذي تأسس في عام 2018، في المرتبة 47 عالمياً في القائمة، والـ 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار.

كان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالمياً، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار.