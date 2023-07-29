هناك أكثر من 300 مليون شخص يعانون من التهاب الكبد الفيروسي، وهناك 5 فيروسات تسبب التهاب الكبد يطلق عليها ( C,B,A,D,E).

و يعد التهاب الكبد الوبائي (c) الأكثر حدة وفتكاً، وأكثر من 1.5 مليون شخص سنوياً يموتون بسبب التهاب الكبد، ويوجد لقاح لالتهاب الكبد (ِA) والتهاب المكبد (B).

وعن كيفية انتقال فيروسات المرض تكون عن طريق :

ملامسة سوائل الجسم المصابة.

تعاطي حقن الأدوية الملوثة .

مشاركة الأشياء الشخصية مع شخص مصاب.

كما ينتقل التهاب الكبد الوبائي من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، ويعد الطعام أو الماء الملوثان السبب الأكثر شيوعاً لعدوى فيروس التهاب الكبد..

وأكثر الفئات عرضة للإصابة :

المسافرون الدوليون إلى أفريقيا و آسيا و أوروبا الشرقية، وأولئك الذين يتعاطون العقاقير المحظورة، خاصة عن طريق الحقن .

في يومه العالمي.. ماذا تعرف عن #التهاب_الكبد_الوبائي وطرق الوقاية من هذا المرض؟#فيديو24



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