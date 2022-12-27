ماذا تريد السلطات الإيرانية من قائد المنتخب السابق علي دائي؟

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن السلطات غيرت مسار رحلة جوية كانت متجهة إلى دبي أمس لمنع زوجة وابنة القائد السابق للمنتخب الإيراني لكرة القدم علي دائي، والذي يعد من الداعمين للاحتجاجات، من مغادرة البلاد.

وقال القضاء الإيراني إن زوجة دائي مُنعت من السفر إلى الخارج بعد أن أمرت السلطات الطائرة التي كانت تستقلها، والتابعة لشركة ماهان إير، من استكمال رحلتها لدبي وأمرتها بالهبوط في جزيرة كيش.

وقال دائي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية “لا أعلم حقا سببا لذلك. هل أرادوا القبض على إرهابي؟”

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لماذا تم منع زوجة دائي من السفر؟

وفقا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية فإن زوجة اللاعب وابنته تم منعهما من مغادرة إيران “لعدم إبلاغ السلطات المعنية بقرار المغادرة على الرغم من تلقيهما أوامر بذلك”.

وأشارت “تسنيم” إلى أن الزوجة مُنعت من مغادرة البلاد بأمر من المحكمة “لمشاركتها في أعمال الشغب والتحريض على الإضراب بين 24 و 26 نوفمبر/ تشرين الثاني وكذلك 14 و 16 ديسمبر/ كانون الأول”.

وأضافت أن الابنة مسموح لها قانونا بالمغادرة، ولفتت إلى أن وجهة الزوجة والابنة النهائية كانت أمريكا.

اضطهاد السلطات الإيرانية للمشاهير

أغلقت السلطات الإيرانية بداية هذا الشهر متجرا للحلي ومطعما يمتلكهما علي دائي بعد دعمه للاحتجاجات على وسائل للتواصل الاجتماعي.

بعد دعمه للاحتجاجات على وسائل للتواصل الاجتماعي. مؤخرا رفض دائي دعوة لحضور كأس العالم في قطر تعبيرا عن تضامنه مع المحتجين الإيرانيين، وكتب على إنستغرام ، في سبتمبر: “ بدلا من القمع والعنف واعتقال الشعب الإيراني، حلوا مشاكلهم”.

، في سبتمبر: “ الإيراني، حلوا مشاكلهم”. في أكتوبر تشرين الأول، قال دائي إن سلطات المطار صادرت جواز سفره لدى عودته الى طهران من الخارج، وأعادته إليه بعد أيام، على خلفية موقفه من الاحتجاجات.

فرضت السلطات حظرا على السفر على العشرات من الفنانين والمحامين والصحفيين والمشاهير بسبب دعمهم للاحتجاجات.

في منتصف الشهر الجاري احتجزت السلطات الإيرانية الممثلة البارزة “ترانة عليدوستي” وذلك على خلفية دعمها للمحتجين، وكانت عليدوستي شاركت كبطلة في فيلم البائع الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية لعام 2016.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إنه حتى تاريخ 25 ديسمبر كانون الأول، قتل 507 محتجين في الاضطرابات بينهم 69 قاصرا، وأضافت أن 66 فردا من قوات الأمن قُتلوا أيضا. ويُعتقد أن السلطات اعتقلت ما يصل إلى 18516 محتجا.

وخرجت الاحتجاجات بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر أيلول وهي رهن احتجاز شرطة الأخلاق لارتدائها “ملابس غير لائقة” وفقا للقواعد الصارمة التي تفرضها إيران على ملبس النساء.