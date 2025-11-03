مادبريدج الإماراتية تستثمر في “أنيموشن ميديا” لإنشاء منظومة إبداعية إقليمية

أعلنت “مادبريدج للاستثمار التجاري”، إحدى شركات الاستثمار الإماراتية عن اتفاقية مع “أنيموشن ميديا جروب”، الاستوديو العالمي الذي يقف وراء أشهر سلاسل الرسوم المتحركة المحبوبة مثل “الفيكسيز” و”تينا وتوني”. وتهدف الاتفاقية لبناء منظومة ترفيهية متكاملة من قلب أبوظبي، وتقول الشركة إن هذه الشراكة تتجاوز مجرد الإنتاج التقليدي، حيث تسعى إلى بناء منظومة ترفيهية متكاملة انطلاقاً من مركز الإبداع في أبوظبي. وستغطي المنظومة مجالات واسعة تشمل الرسوم المتحركة، والمسلسلات التمثيلية الموجهة للأطفال والمراهقين، والقنوات الرقمية المتخصصة، إضافة إلى تطوير منصات توزيع محلية قوية. ويكمن الهدف الأساسي للمشروع في إنتاج محتوى إبداعي عالمي المستوى، لكنه في الوقت ذاته يتحدث بلهجة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليحقق أصداء إقليمية واسعة بالتوازي مع طموحاته للانتشار العالمي. رؤية مشتركة للنمو الثقافي والاقتصادي تأتي هذه الصفقة لتؤكد التزام “مادبريدج” بالاستثمار في القطاعات التي تدمج بين النمو الاقتصادي المستدام والقيمة الثقافية المضافة. وتتوافق تماماً مع الاستراتيجية الأوسع لحكومة أبوظبي الرامية إلى تنمية اقتصادها الإبداعي وقطاع الترفيه العائلي. ومن جانبه، يؤكد استوديو “أنيموشن” من خلال هذه الشراكة جديته في توسيع حضوره الاستراتيجي في المنطقة. محمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة مادبريدج: “شراكتنا مع أنيموشن تعكس إيماننا بالاستثمار في الصناعات التي تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والأثر الإيجابي. إن أبوظبي توفر اليوم البيئة المثالية لتطوير محتوى ترفيهي عالمي موجه للجماهير الإقليمية والدولية.” جوليا نيكولاييفا، المديرة العامة لمجموعة أنيموشن: “بالتعاون مع مادبريدج، نحن بصدد بناء مركز إبداعي إقليمي سيكون قادراً على تطوير محتوى فريد يتواصل مع جمهور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل في الوقت ذاته إلى العالم أجمع.”