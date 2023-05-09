ماج تطلق مبيعات المنازل في ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي

أعلنت ماج، شركة التطوير العقاري، عن إطلاق مبيعات المنازل في “ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد”، ضمن منتجع “كيتورا”. ويأتي هذا الإطلاق بعد المبيعات الناجحة التي حققتها الشركة وحجز أكثر من 54% من الوحدات، بما في ذلك أربع وحدات بنتهاوس في مبانيButterfly و 16 وحدة في المباني المصممة على شكل الحرف (L).

وتتميز هذه الوحدات بقيمتها الفنية العالية لاختيار المواد بأعلى موصفات الجودة بعناية فائقة على أيدي المصممين المختصين في جميع أنحاء العالم، لضمان توفير تجربة حقيقية طويلة الأمد.

ويتم الالتزام في كل وحدة بالمعايير المدرجة ضمن شهادة WELL للصحة والسلامة ، كما تكون معززة بالمناطق الترفيهية الراقية للغاية، مع وجود المنتجع الصحي والمرافق الصحية الحصرية التي تلبي جميعها كافة معايير الصحة والسلامة لشهادة الاعتماد WELL.

ويضم المشروع 177 وحدة موزعة على 7 مبانٍ، إضافة إلى 12 منزلاً فخماً.

ويقدم منتجع “كيتورا” مجموعة رائعة من المرافق العالمية، بما في ذلك فندق صحي من فئة 5 نجوم، إضافة إلى النادي الخاص للأعضاء حصرياً، والنادي النسائي وآخر للأطفال ومركز صحي شامل، وعدد من المطاعم الحاصلة على تصنيف ميشلان، وكورنيش بطول 550 متراً، ومساحات مخصصة لمحلات التجزئة تعرض المنتجات العضوية والمستدامة، بما في ذلك أسواق المزارعين في عطلة نهاية الأسبوع، والمواقف الخاصة للسيارات مع خدمة الفاليه التي تعمل على مدار الساعة، ويكون كل ذلك ضمن مجمع مغلق يمتاز بإطلالاته الفريدة على محمية رأس الخور للحياة البرية.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: “يجسد منتجع كيتورا رؤيتنا في ماج لتصميم مساحات معيشة فريدة تدمج التصميم المعاصر مع المرافق الاستثنائية. ويعتبر الإقبال الرائع على الوحدات انعكاساً للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ذات المواصفات المبتكرة في دبي”.