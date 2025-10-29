ماجد الفطيم تكشف النقاب عن مشروع “مارافيل” ضمن مجتمع “غاف وودز”

كشفت “ماجد الفطيم عن مشروع “مارافيل” في “غاف وودز”، وهي وجهة فاخرة تركز على العافية وتضم منشأة عالمية المستوى لأسلوب الحياة المتوازن في قلب أول مجتمع غابات في دبي. ويشكل المخطط الرئيسي لمشروع “غاف وودز” الأساس الذي تم استلهام تصميم مشروع “مارافيل” منه، لإرساء معيار جديد لتجربة سكنية متطورة في الغابات، تجمع بين العناصر الطبيعية والتصميم المستدام والمنافع الصحية المتكاملة. ويقع مشروع “مارافيل” في الدائرة الداخلية لمجتمع “غاف وودز”، وقد تم تصميمه ليقدّم ملاذاً راقياً يعكس أسلوب حياة متفرّد، إلى جانب كونه مجمعاً سكنياً يتمتع بخصوصية عالية. وشملت عملية تصميم هذا المشروع اختيارات مدروسة بعناية لتعزيز مستويات الرفاهية، من خلال المزج بين العناصر المعمارية والبيئات الطبيعية والفخامة التي توفرها المساحات الرحبة.ويمتد المشروع على مساحة 25,000 متر مربع، ويضم 96 وحدة سكنية فقط، تتوزع على أربعة مبانٍ مميزة، ما يخلق بيئة خاصة وهادئة. ويضم كل مبنى أربعة شقق في كل طابق، مع مصعد واحد لكل وحدتين سكنيتين في كل طابق لضمان الوصول الحصري للسكان. كما يضم المشروع شققاً بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقق دوبلكس بأربع غرف نوم، توفر إطلالات خلابة ووصولاً مباشراً إلى الغابة.

وتُجسّد فلسفة تصميم مشروع “مارافيل” مفهوم العافية الشاملة، حيث تعتمد المنازل أنظمة تهوية مزودة بفلاتر متطورة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وتقنية إضاءة تتوافق مع إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، تحاكي ضوء النهار الطبيعي لتعزيز الراحة البصرية والصحة النفسية. كما تم تصميم الإضاءة الخارجية بما يقلل الوهج ويحافظ على بيئة هادئة ومريحة.

ويقدم المشروع تصميمين داخليين متميزين في وحداته السكنية، هما لومورا وماروود، يعكسان أجواء مختلفة لبيئة الغابات، حيث يُضفي تصميم لومورا أجواءً هادئة من خلال ما يتميز به من لمسات تستخدم الرخام الأخضر ومواد زاهية الألوان تُضفي أجواءً من السكينة والوضوح. أما تصميم ماروود، فيتميز بعناصر خشبية مع ألوان دافئة ومواد رخامية حمراء ترمز إلى قوة الطبيعة. وتم تعزيز جمالية تصاميم الوحدات السكنية من خلال استخدام الحجر الطبيعي، والأسطح الرخامية، والأرضيات الخشبية، وألواح البورسلين، لخلق تواصلٍ ملموسٍ مع الطبيعة. وتوفر حمامات السباحة الخاصة والتراسات في وحدات الدوبلكس مساحات شخصية تتيح للمقيمين الاسترخاء في أحضان الطبيعة الهادئة. ويحتضن مشروع “مارافيل” منشأة فاخرة للصحة والعافية، تقدم لأعضائها مزايا حصرية. ويُعدّ هذا المشروع ملاذاً خفياً منعزلاً في قلب غابة مجتمع “غاف وودز”، كما أنه يشكّل قلب هذا المجتمع الراقي، ويوفر ملاذاً هادئاً للاسترخاء والتأمل وحتى التحول على المستوى الشخصي. وفي معرض تعليقه على هذا المشروع، قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم العقارية”: “يُمثل مشروع مارافيل في غاف وودز نهجاً جديداً لتعزيز قيمة العقارات، إذ أنه يتجاوز مفهوم توفير القياسات التقليدية للمساحة والتصميم الداخلي ليُركز على الفوائد الصحية التي يوفرها، والمحافظة على البيئة، والتصميم الذي يتمحور حول احتياجات الناس. وتجذب مشاريعنا المزيد من المشترين الذي يرغبون بتحقيق التوازن الداخلي وبناء روابط هادفة مع محيطهم. ونعمل من خلال مشروع مارافيل، على إرساء معيارٍ جديدٍ للحياة التي تركز على العافية؛ وهو معيار يُظهر كيف يمكن أن تنسجم عناصر التصميم والطبيعة والمجتمع معاً لتخلق تأثيراً طويل الأمد، سواء بالنسبة للسكان أو لمستقبل التنمية الحضرية المستدامة في دبي”.