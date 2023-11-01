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أسطورة ألمانيا ماتيوس يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بالمهزلة

أعتبر لوثر ماتيوس نجم ألمانيا السابق أن فوز ميسي بالكرة الذهبية مهزلة لأن هالاند هو من يستحقها

فريق التحرير by فريق التحرير
ماتيوس يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بالمهزلة

وصف أسطورة منتخب ألمانيا لكرة القدم لوثر ماتيوس تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية بـ”المهزلة”، معتبراً أن النرويجي ارلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي “أحق بها”.

وفاز أسطورة الأرجنتين بالجائزة للمرة الثامنة في مشواره الكروي، في حين هالاند ثانياً رغم تتويجه بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس في إنكلترا ودوري أبطال أوروربا)، ثم جاء هداف الدوري الفرنسي وكأس العالم كيليان مبابي ثالثاً.

وأكد ماتيوس الفائز بالجائزة نفسها عام 1990 أن هالاند كان الأحق بهذه الجائزة، وكان يجب أن يكون الفائز لأنه “أدى بشكل أفضل” من مهاجم إنتر ميامي على مدار موسم 2023/2022 في الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيوس “على مدار الموسم الماضي كان أداء هالاند أفضل من ميسي، ليس من المستحق أن يفوز ميسي بها، بالنسبة لي لا توجد طريقة لتجاهل ما حققه هالاند مع مانشستر سيتي، على الرغم من أنني من مشجعي ميسي، إلا أنني أعتقد أن هذه مهزلة”.

وبحسب ماتيوس فإن اختيار ميسي كأفضل لاعب في العالم يوضح أن بطولة كأس العالم أهم من أي شيء آخر في كرة القدم.

ختم الألماني بقوله: “بالنسبة لي هالاند هو أفضل لاعب في الأشهر الـ 12 الماضية، فقد فاز بألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي وحطم الأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في هذه العملية”.

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