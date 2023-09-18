ظهر شعار هوية موسم الرياض في دورته الرابعة للعام 2023، بستة ألوان والتي ترمز إلى أهداف أو قصة تحاكي موسم الرياض الجديد.

و يسلط شعار موسم الرياض 2023 الضوء، على 6 أشهر من السنة، بألوان حيوية بحسب ما كشف عنه الفيديو التعريفي للنسخة الرابعة للموسم





وبث المستشار تركي آل الشيخ فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، وتضمن جزء منه تعريف بشعار الموسم في نسخته الرابعة، وجاء فيه: «شعار موسم الرياض الجديد جريء ونابض بالحياة، يتمثل في دائرة متكاملة تعكس مفهوم السنة، مسلطة الضوء على 6 أشهر من السنة بألوان حيوية».





وبحسب ما جاء في الفيديو، فإن الشكل الدائري الحديث لشعار موسم الرياض 2023 بألوانه وديناميكيته، يعكس حماس وتنوع التجارب الاستثنائية التي يقدمها في عامه الرابع، وفق “الرياضية”.





وينطلق موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر المقبل، بهوية ابتكارية وجديدة كُليًا تحت شعار «Big Time»، حيث تؤسس الهوية الجديدة لرؤية مُستدامة تصل بالموسم للأسواق العالمية.





وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن أبرز تفاصيل ومناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة، مؤكداً أن موسم الرياض في نسخته الرابعة يهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لتنظيم أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 مليون متر مربع، وسيكون لموسم الرياض في نسخته الرابعة موقعًا إلكترونيًا مطورًا بمميزات جديدة ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.