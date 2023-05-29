مئات الوظائف للسعوديين في 20 شركة وطنية

اختتمت الغرفة التجارية الصناعية في أبها أمس ملتقى التوظيف بالتعاون مع شركة “سابك” ممثلة في مبادرتها التنموية “نساند” لتوفير 250 فرصة وظيفة لأبناء منطقة عسير، في 20 شركة وطنية .

واشتمل الملتقى على ورشة عمل بعنوان “كيف تصبح المرشح المثالي” لشرح أساليب كتابة السيرة الذاتية وفنون اجتياز المقابلات الشخصية ، مع عرض نماذج للأسئلة المتوقعة .

وأشار الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران إلى أن الملتقى هدف إلى التعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل وجلسات إرشادية، مشيراً إلى أنه امتداد لحرص غرفة أبها وشركائها من الشركات الوطنية على توظيف الكوادر الوطنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام.

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