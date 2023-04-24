ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات، مئات الوظائف الجديدة في الشارقة

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 834 وظيفة في إمارة الشارقة.

أعلن عن هذا الاعتماد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الاثنين، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة الشارقة والتلفزيون.

وشملت الوظائف التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة، التالي:

– 545 وظيفة ضمن مشروع الإحلال في شرطة الشارقة

– 30 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في كلباء

– 16 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في الذيد

– 22 وظيفة في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في خورفكان

– 10 وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في دبا الحصن

– 8 وظائف في مشروعات هيئة تنفيذ المبادرات في مدينة الشارقة

– 50 وظيفة في جامعة كلباء

– 50 وظيفة في جامعة الذيد

– 25 وظيفة في مبنى مزرعة القمح

– 18 وظيفة في مرعى مليحة

– 30 وظيفة في مرعى النزهة في المدام

– 30 وظيفة في مرعى وشاح في الذيد

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