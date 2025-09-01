زلزال بشدة 6 درجات يخلف مئات القتلى في أفغانستان

أعلنت وزارة داخلية طالبان مقتل أكثر من 600 شخص في زلزال أفغانستان بعد أن ضربت هزة أرضية بقوة 6.0 درجات شرق أفغانستان. وقع الزلزال على عمق سطحي يبلغ 8 كيلومترات (5 أميال)، وهو ما قد يكون أكثر تدميراً، وهزّ المباني من كابول إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد. ويصعب المناطق النائية تُصعّب تقييم الأضرار، حيث تُحاول المروحيات إنقاذ الناس من المناطق التي يصعب الوصول إليها. يُخشى أن يكون هناك الكثير من الناس محاصرين تحت الأنقاض، بينما أفاد المسؤولون بتدمير قرى بأكملها. يُخبرنا السكان المحليون أن الانهيارات الأرضية قد عزلت المناطق القريبة من مركز الزلزال، مما يعني أن تقييم الأضرار بالكامل سيستغرق وقتًا طويلاً، وفقًا لتقرير يوغيتا ليماي من كابول.

ونقلت بي بي سي عن وكالة الأمم المتحدة الإنسانية للأطفال (اليونيسف) إن لديها فرقًا محلية على الأرض تنسق مع السلطات المحلية للحصول على صورة أشمل للمناطق الأكثر تضررًا. ولا يزال الوصول البري إلى المناطق الأكثر تضررًا محظورًا، ولكن من المرجح أن مئات المنازل قد دُمرت، وفقًا لسلام الجنابي،من مكتب اليونيسف في كابول. ويضيف: “نظرًا لوعورة المنطقة الجبلية، فهي مبنية تقريبًا فوق بعضها البعض، مما يؤدي إلى انهيار كل شيء فوق بعضه”. ويقول الجنابي إن الأولويات الرئيسية للمنظمة هي الصحة، وحماية الأطفال، والمياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي. وعلى الرغم من أن الأفغان في جميع أنحاء البلاد معتادون على الزلازل، إلا أن ذلك لا يغير من الشعور بضرورة الاستجابة هذه المرة. “لا يهم إن كنت قد مررت بهذا من قبل، فكلما حدث شيء كهذا، يكون الأمر مأساويًا وصعبًا”.

BREAKING #Kabul / #Afghanistan



Earlier today a major earthquake struck just outside of Kabul, Afghanistan, the Death toll from the 6.0 magnitude earthquake has risen to 622 with hundreds more still missing. pic.twitter.com/LvmegRgpC9 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) September 1, 2025