مئات الشركات الأمريكية والغربية تواصل عملها كالمعتاد في روسيا

يتواصل عمل شركات مئات الشركات الأمريكية والغربية كالمعتاد في روسيا بضوء رصد نشرته جامعة يال ، فيما أظهرت تقارير صحفية مواصلة شركات الملياردير الأمريكي تشارلز كوخ مثل غارديان اندستريز عملها هناك. وتعد كوخ اندستريز ثاني أكبر شركة أمريكية خاصة بعوائد تتجاوز 115مليار دولار سنويا.

وأظهر التقرير استمرار عمليات التصنيع والبيع في روسيا من قبل 40 من هذه الشركات الأمريكية إلى مئات الشركات الغربية الأخرى رغم الضغوط لأخذ موقف من النزاع العسكري في أوكرانيا. وذكرت بلومبرغ على سبيل المثال أن شركة صناعة المعدات الثقيلة الأمريكية كاتربلر تواصل اعتماد روسيا كطريق في سلاسل الإمداد الخاصة بها رغم إعلان الشركة وقف أنشطتها الأساسية في روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

وذكرت التقرير أن استمرار كاتربلر في العمل في روسيا لنقل المكونات والآلات يظهر بجلاء هشاشة سلاسل الإمداد في العالم. كما تظهر مدى اعتماد الاتحاد الأوروبي والصين على طرق الشحن التي تمر عبر روسيا أكبر دولة من حيث مساحة اليابسة.

يلفت التقرير إلى وثيقة داخلية لشركة كاتربلر بشأن الأنشطة اللوجستية وسلسلة التوريد ، وفيها يرد أن شحنات السكك الحديدية للشركة التي تعبر روسيا بين أوروبا والصين تعمل كالمعتاد. وبدأت كاتربلر في زيادة اعتمادها على الشحن بالسكك الحديدية عبر روسيا في عام 2021 عندما أصبحت طاقات الشحن البحري مكلفة ومحدودة.

وبحسب الوثيقة، فإن الشركة الأمريكية الموجود مقرها في ولاية ألينوي وجهت رحلاتها عبر المحيط الهادئ إلى الموانئ الأوروبية، حيث يحتجز مسؤولو الجمارك الأوروبيون الشحنات المتجهة إلى روسيا لتفتيشها.

كما تظهر لقطات على يوتيوب استمرار عمل بعض شركات التجزئة الغربية فيما توقفت سلسلة مطاعم شهيرة أخرى، وصعود أسعار معظم السلع.