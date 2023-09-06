استغاثة من مئات السياح العالقين في جزيرة يونانية ضربها إعصار بسيول قوية

تتواصل استغاثة مئات السياح العالقين وأغلبهم بريطانيين بعد أن علقوا في جزيرة سكياثوس اليونانية التي ضربها اعصار فجأة وتحولت شوارعها إلى ما يشبه الأنهار مع أمطار غزيرة تسببت بفيضانات جرفت السيارات إلى البحر.
وتوقفت حركة الطيران في الجزيرة خاصة مع السيول حول مدرج المطار الذي يعاني أصلا من كونه قصير وضيق بسبب التضاريس غير المستوية في جزيرة سكياثوس.
تُرك السائحون البريطانيون عالقين في منتجعات جزيرة يونانية حاصرتها مياه السيول وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أمرت جميع السكان والسياح بالابتعاد عن الشوارع، كما قدم عمدة الجزيرة طلبًا لإعلان حالة الطوارئ. وتضررت المنازل بسبب الفيضانات بينما انقطع التيار الكهربائي عن الفنادق.
وتحولت الشوراع إلى أنهار في الجزيرة فيما لايزال السياح عالقون في منتجعات في أجواء يسودها الذعر.
لقطة لوسط الجزيرة قبل أن يضربها الإعصار فجأة