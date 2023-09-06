استغاثة من مئات السياح العالقين في جزيرة يونانية ضربها إعصار بسيول قوية

تتواصل استغاثة مئات السياح العالقين وأغلبهم بريطانيين بعد أن علقوا في جزيرة سكياثوس اليونانية التي ضربها اعصار فجأة وتحولت شوارعها إلى ما يشبه الأنهار مع أمطار غزيرة تسببت بفيضانات جرفت السيارات إلى البحر.

وتوقفت حركة الطيران في الجزيرة خاصة مع السيول حول مدرج المطار الذي يعاني أصلا من كونه قصير وضيق بسبب التضاريس غير المستوية في جزيرة سكياثوس.

The sun sets on Skiathos, Greece.

It has rained non stop all day.

Streets are flooded.

Heartbreaking. pic.twitter.com/qAxb8QLHtM — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

تُرك السائحون البريطانيون عالقين في منتجعات جزيرة يونانية حاصرتها مياه السيول وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أمرت جميع السكان والسياح بالابتعاد عن الشوارع، كما قدم عمدة الجزيرة طلبًا لإعلان حالة الطوارئ. وتضررت المنازل بسبب الفيضانات بينما انقطع التيار الكهربائي عن الفنادق.

وتحولت الشوراع إلى أنهار في الجزيرة فيما لايزال السياح عالقون في منتجعات في أجواء يسودها الذعر.

Cars being washed away in Skiathos. pic.twitter.com/0YO2xwDDJ5 — Chris McCash (@chrismccash) September 5, 2023

A cityscape of the downtown area of Cairo, capital city of Egypt. A cityscape of the downtown area of Cairo, capital city of Egypt. A cityscape of the downtown area of Cairo, capital city of Egypt.

لقطة لوسط الجزيرة قبل أن يضربها الإعصار فجأة

Οδός Παπαδιαμάντη, Σκιάθος, Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.

Βίντεο της Ελισσάβετ Ντάφη. pic.twitter.com/dCMDCgt3wL — meteo.gr – Ο καιρός (@meteogr) September 5, 2023