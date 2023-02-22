مؤشر ٳبسوس لثقة المستهلك في الإمارات يتراجع في يناير

تراجع مؤشر ٳبسوس لثقة المستهلك في الإمارات العربية المتحدة لشهر كانون الثاني / يناير الماضي إلى 70,9 نقطة مقابل 71,4 نقطة في شهر كانون الأول / ديسمبر 2022.

وذكر 94% من المشاركين في الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين لشركة “إبسوس” أنهم يعتقدون أن الأمور في الإمارات العربية المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأكد 68% من المشاركين في الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي قوي جداً في الوقت الحالي، في حين قال 30% منهم أن الوضع مستقر.

وأشار 57% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن القدرة المالية الشخصية هي أقوى الآن مقابل 42% قالوا إنها مستقرة.

وذكر 36% من المشاركين في الاستطلاع أن البطالة تشكل الهم الأكبر للمستهلك في الإمارات العربية المتحدة، يليها بنسبة 26%، ثم تغيير المناخ بنسبة 25%، والضرائب بنسبة 23% ووباء كوفيد-19 بنسبة 23% أيضاً.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية خلال يناير إلى 82,6 نقطة، ومؤشر ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري إلى 83,4 نقطة.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام إلى 47,1 نقطة.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي إلى 71,1 نقطة.

ومؤشر ٳبسوس لثقة المستهلك هو استطلاع وطني شهري لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار. وتكمن أهمية مؤشر ثقة المستهلك في كونه مؤشراً أساسياً لتوجهات الاستهلاك في السوق.