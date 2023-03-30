انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور بنهاية الربع الرابع 2022 إلى 4.2 في المائة وهو أدنى مستوى على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ 1999، مقابل 4.3 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته. وكان أعلى بطالة للسعوديين الذكور قد سجل في 2006 عند 9.1 في المائة.

وسجل معدل البطالة بين السعوديات “15 عاما فأكثر” بنهاية الربع الرابع من 2022 نحو 15.4 في المائة، وهو أيضا الأدنى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، مقابل 20.5 في المائة بنهاية الربع السابق له “الربع الثالث من 2022”.

كشف تقرير (#موشر_القوي_العامله) عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة العربية السعودية إلى 4.8 بالمئة مقارنةً مع الربع الثالث من العام 2022 مدفوعاً بالأنشطة الحكومية وكذلك دور القطاع الخاص في عمليات التوظيف متجاوزاً التوقعات رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم جراء التحديات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تمر بها دول العالم بما فيها دول مجموعة العشرين.

وأظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ ليصل إلى 8.0 بالمئة للربع الرابع 2022 مقارنةً بـ 9.9 بالمئة في الربع الثالث من 2022.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن انخفاض مستويات معدلات البطالة في المملكة جاء نتيجة للتشريعات وبرامج التوطين، ودعم الوظائف ومتابعة المنشآت من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتحقق بذلك رقماً قياسياً لم يتحقق من قبل على مستوى معدل البطالة لإجمالي السكان؛ حيث أسهمت خطط ومُبادرات رؤية المملكة وما تضمنته من إصلاحات وتشريعات وإطلاق للقطاعات الواعدة في تحقيق استمرار أعلى معدَّل لمشاركة القوى العاملة.

وكشفت نشرة سوق العمل للربع الرابع 2022 عن انخفاضات تعكس بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030 التي جعلت من أهم أولوياتها العمل على تحقيق مستهدفات خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مشيرة إلى أن الفرص الوظيفية الموسمية التي واكبت الربع الرابع كان لها أثر في خفض معدلات البطالة وإتاحة الفرص الوظيفية التي ستسهم بدورها في تعزيز المعرفة واكتساب الخبرات التراكمية للمنافسة في سوق العمل على مختلف المستويات.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين بشكل عام، حيث انخفض معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من 2022، إذ بلغت 15.4 بالمئة مقارنةً بـ 20.5 بالمئة في الربع السابق، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من 2022 حيث بلغ 4.2 بالمئة مقارنةً بـ 4.3 بالمئة في الربع السابق، وذلك بحسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الرابع من 2022.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية مُترافقةً مع تحقيق الاقتصاد السعودي لأعلى نمو في الناتج المحلي بنسبة 8.7 بالمئة، كأعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، فيما يأتي انخفاض معدلات بطالة السعوديين متوافقًا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث شهد نموًا قويًا في تسارع وتيرة خلق فرص العمل، وسجلت قراءة المؤشر 52 نقطة وهي الأعلى خلال الخمس سنوات الماضية منذ يناير/كانون الثاني 2018، في حين يؤكد ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين جاذبية سوق العمل ودوره في توظيف واستيعاب السعوديين، حيث وصلت أعداد المُشتغلين إلى رقم قياسي بلغ 2.2 مليون مواطن ومواطنة مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة ، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها) إضافة إلى حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.