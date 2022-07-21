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مؤشر الأسهم السعودية ينهي أسبوعه مرتفعاً قرب 12000 نقطة

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الأسهم السعودية تنهي الأسبوع على مكاسب قوية
الأسهم السعودية تنهي الأسبوع على مكاسب قوية

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي) أسبوعه مرتفعاً للجلسة الخامسة عن أعلى اليوم الخميس ملامساً 12000 نقطة لينهي الجلسة مرتفعاً بنسبة 1.04% بواقع  123,63 نقطة ليغلق عند مستوى 11987,9 نقطة، بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 1,27%.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166,6 مليون سهم بتداولات بلغت قيمتها 5,6 مليار ريال.

أما الأسهم الأكثر ارتفاعاً فكانت : “اللجين” بنسبة 7,55% و”التطويرية الغذائية” بنسبة 6,6% و”الواحة” بنسبة 6%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً: “المتحدة للتأمين” بنسبة 9,9%، “الإنماء ريت للتجزئة” بنسبة 3.4%، و”المنجم” بنسبة 3,15%.

أما الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة فكانت: “الراجحي” بقيمة 376,5 مليون ريال، “سابك” بقيمة 269,2 مليون ريال و”الإنماء” بقيمة 253,5 مليون ريال.

وعاد مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) للإرتفاع اليوم بنسبة 0,96% بواقع 199,83 نقطة ليغلق عند مستوى 20960,65 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 40,1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 778,310 ألف سهم تقاسمتها 2644 صفقة.

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