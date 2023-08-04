مؤشر أسعار الأرز العالمي يلامس أعلى مستوى في 12 عاماً خلال يوليو

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، إن مؤشرها لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8 % في تموز/يوليو مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 12 عاما، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات.

وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ ​​129.7 نقطة في المتوسط في يوليو مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق.

وأضافت أن المؤشر ارتفع 20 % تقريبا في تموز/يوليو من 108.4 نقطة العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2011.

كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في تموز/يوليو من أدنى مستوياته في عامين.

وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40 % من الصادرات العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.