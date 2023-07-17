مؤشر أحمال الكهرباء يسجل أعلى رقم في تاريخ الكويت

يشتد تأثير الأجواء الصيفية القاسية والمرهقة على مختلف مناطق الجزيرة العربية، فموجات الغبار المصحوبة برياح ساخنة يتكرر بشكل شبه يومي، كذلك درجات الحرارة المرتفعة جدا والتي تتجاوز 45 مئوية.

ويعود سبب هذه الأجواء الحارة والقاسية بحسب خبراء الطقس، إلى عدة أسباب مهمه منها منخفض الهند الموسمي، كذلك امتداد لمرتفع جوي في الطبقات الوسطى والعليا من الجو، أيضا شدة الإشعاع الشمس.

حيث سجل مؤشر الأحمال رقما قياسيا جديدا هو الأعلى في تاريخ البلاد إذ كسرت الأحمال اليوم الرقم الأقصى في استهلاك الموسم الماضي والبالغ 16180 ميغاواط مسجلة عند الواحدة والنصف ظهر اليوم أحمال قدرها 16265 ميغاواط.

وتتوقع وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أن تصل ذروة أحمال الموسم الحالي إلى حاجز 17 ألف ميغاواط في ظل توافر قدرة مركبها قدرها 18 ألف ميغاواط في الشبكة.

الأجواء الحارة التي بدأت تتضاعف مع قرب أغسطس؛ أكثر الشهور سخونة من عمر فصل الصيف، جعلت درجات حرارة الطقس في دول الخليج العربي تقفز لأرقام مرتفعة باتت ترفع معها مؤشرات طاقة الأحمال لتتخطى أرقاما قياسية.

وعزت مصادر في بالوزارة لصحيفةـ «الجريدة»، استمرار ارتفاع المؤشر اليومي وقفزاته العالية بين يوم وآخر إلى ارتفاع درجات حرارة الطقس، مؤكدة أن فرق الطوارئ منتشرة في كل المحافظات للتعامل مع أي انقطاعات قد تحدث ويتم الإبلاغ عنها.

وأكدت أن الوضع الكهربائي في البلاد مازال تحت سقف القدرة الإنتاجية للتيار، وحسب المتوقع لصيف هذا العام بنحو 16 ألف ميغاواط، بينما تبلغ الطاقة القصوى المركّبة في الشبكة نحو 18 ألفا.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن الأحمال الكهربائية سجلت، أمس، أعلى معدل حمل كهربائي في تاريخ البلاد، حيث بلغت نسبة الزيادة عن العام الماضي لمثل يوم أمس زيادة بلغت 16.8 بالمئة، مشيرة الى أن معدل الطاقة الكهربائية الاحتياطية المتوافرة بالشبكة 15 بالمئة.