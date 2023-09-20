ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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تحذير للانتباه لمؤشرات على عمليات الاحتيال بالجوال

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
عمليات الاحتيال

حذرت هيئة أبوظبي الرقمية من خمس علامات تشير إلى وجود عمليات الاحتيال عبر المكالمات الهاتفية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في حال لم ينجح المحتالون في التعريف عن أنفسهم، أو التأكيد على هويتهم بالشكل المناسب، وعدم الكشف عن البيانات الشخصية والمصرفية للآخرين.

وبينت الهيئة أن العلامات هي:

  • الاستعجال: إذ يهدف المتصل إلى إيهامك بوجود حالة طارئة تتطلب منك اتخاذ إجراءات عاجلة.
  • طلب الأموال: حيث يطلب المتصل مساعدات مالية فورية.
  • طلب الكشف عن المعلومات الشخصية: إذ يطلب المحتالون بيانات حساسة أو تفاصيل شخصية.
  • انتحال هوية المتصل: إذ قد تعرض خاصية كاشف الأرقام اسم أو رقم مؤسسة مألوفة.
  • تلقي اتصال من مصادر غير مثبتة: إذ لا يتمكن المحتالون من تأكيد هويتهم.
عمليات الاحتيال

وأكدت الهيئة في إطار جهودها للتوعية بالجرائم السيبرانية، أهمية أن يتولى الأفراد حماية أنفسهم من عمليات الاحتيال عبر الهاتف، إذ يتوجب أن يكون الشخص في حالة تأهب مستمر من خلال التحقق من كل مكالمة، والإبلاغ عن أي مكالمات مشبوهة لحماية أمواله ومعلوماته الشخصية.

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