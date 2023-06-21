مؤشرات المركز الوطني السعودي للرقابة البيئية تؤكد جودة “بيئة الحج”

أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة جاهزية الكوادر الوطنية والتقنيات المتطورة التي ستضمن جودة الأوساط البيئة “الهواء والتربة والماء” لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمطارات والطرق السريعة المحيطة بها.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم المركز سعد المطرفي، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن أعمال المركز الرقابية لحماية الأوساط البيئة ضمن النطاق الجغرافي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، انطلقت منذ عشرة أيام بجولات تفتيشية، قدّم فيها منسوبي المركز التقارير اليومية التي تضمن جودة الهواء والماء والتربة، بالإضافة إلى زيارات يومية للمنشآت ذات الأثر البيئي المرتبطة بموسم الحج.



وأضاف المطرفي، بأن المركز اختبر كفاءة محطات قياس جودة الهواء وقياس الضوضاء، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات سيستمر المركز بالإعلان عنها بشكل يومي أثناء موسم الحج، مع إرشادات توعوية بعدة لغات حرصًا على سلامة وصحة الحجاج أثناء أداء المناسك.



وبيّن المتحدث باسم المركز جاهزية رعاية العملاء عبر رقم البلاغات البيئية ٩٨٨ للتعامل مع أي حالات بيئية قد تعكر صفو أو سلامة الحجاج -لا سمح الله-، واعتزام المركز إجراء 1350 زيارة تفتيشية خلال موسم الحج على مواقع ومنشآت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، من أجل التأكد من جودة الهواء وحماية ومراقبة المصادر المائية والمحافظة على التربة من التلوث، فيما سيتم رصد مستويات الضوضاء، لأول مرة في موسم الحج من أجل ضبط ورصد مستويات الضوضاء للحفاظ على بيئة هادئة ومريحة للحجاج خلال فترة الحج.



وأكد أنه سيعزز المركز هذا العام تواجده من خلال تقييم 100 مرفق مرخص من قبل الجهات الحكومية خلال موسم الحج، يراجع خلالها الأداء البيئي لهذه المرافق وفقًا للضوابط الصارمة للجودة والسلامة البيئية لضمان التزامهم بالمعايير المحددة، كما سيتم تقديم استبيانات استطلاع رأي لضيوف الرحمن يقاس من خلالها رضاهم عن الأوساط البيئية وجودتها أثناء تأدية مناسكهم.



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